Ator de ‘Breaking Bad’ entra para o universo Marvel

Os executivos da Marvel esclareceram várias dúvidas dos fãs na última Comic-Con ao revelar vários dos filmes que farão parte das fases 5 e 6 do MCU, mas não mostraram todos e há um nome que os fãs esperavam e que não apareceu: os X-Men.

Não sabemos quando os mutantes aparecerão no MCU (Marvel Cinematic Universe), mas já temos uma pista de quem poderia ser um deles, Giancarlo Esposito.

It's all fun and games on tomorrow's new #BetterCallSaul. pic.twitter.com/wDwn7gc19x — Better Call Saul (@BetterCallSaul) July 17, 2022

Você pode não se lembrar do nome, mas se você é fã de ‘Breaking Bad’ ou ‘The Mandalorian’ com certeza conhece o rosto dele: o ator interpretou Gustavo Fring em ‘Breaking Bad’ e Moff Gideon em ‘The Mandalorian’. Embora ele seja famoso por seus papéis como vilão, ele agora pode entrar no MCU como um super-herói.

De acordo com o site AV Club, Esposito disse que “esteve em uma sala e conversou” sobre a possibilidade de ingressar no MCU. Ele não mencionou quais papéis lhe foram oferecidos, mas confirmou que algumas pessoas querem que ele interprete vilões como Magneto ou Dr. Doom, embora o ator tenha dito que preferiria um papel mais heróico, como Charles Xavier (Professor X).

“Eu vou para algo que é um pouco diferente. Vou dizer ao universo que é o Professor X”, disse ele recentemente.

Com ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ e ‘Ms. Marvel’ introduzindo aos poucos sobre o conceito de mutante, parece que é apenas uma questão de tempo até que os X-Men finalmente apareçam no MCU e será interessante ver se Esposito entra junto com eles e qual papel ele terá ocupar.

Será um vilão como Magneto ou Dr. Doom (talvez no filme do Quarteto Fantástico anunciado para 2024) ou um herói como o Professor X? Por enquanto não temos certeza, mas é certo que nós e os fãs teremos mais informações no evento D23 da Disney que acontecerá em setembro e onde a Marvel deverá fazer vários anúncios.