Ana Maria Braga recebe Thiaguinho e comenta biotopo do cantor no começo da carreira: ‘Você não comia bem não?’

Ana Maria Braga recebeu Thiaguinho no “Mais Você” desta quarta-feira (10). O papo girou em torno da vida e da carreira do cantor. Seu biotipo no reality show musical da TV Globo “Fama” foi um ponto que não passou batido.

A loira lembrou que Thiaguinho era um “moleque magrinho” quando apareceu pela primeira vez na TV, em 2002, e quis saber: “Você não comia bem não naquela época? Sua mãe não te dava comida?”, questionou, rindo.

“Minha mãe insistia”, respondeu o artista. “A culpa não era dela não, era minha mesmo. Eu comia mal por livre e espontânea vontade”, completou.

Sonhos e realizações

Ao assistir aos vídeos da época, Thiaguinho disse que tem hoje uma “sensação de vitória”.

“Realizar um sonho é muito mágico. Você sonhar algo... Foi um caminho de muito sonho, mas também de muita luta, não posso esquecer as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui”, afirmou. “Não posso esquecer do Exalta [Exaltassamba], do povo brasileiro que me acompanha e me carrega no colo literalmente. Muita coisa aconteceu nesses 20 anos. Aconteceu muito mais do que eu pedi pra Deus. Pedi pra viver de música, e vivo de um jeito surreal”, completou.

Ana Maria lembrou que hoje à noite vai ao ar na Globo o especial “Som Brasil: Meu Nome é Thiago André”, depois da novela “Pantanal”. O programa vai celebrar os 20 anos de carreira do cantor.

A apresentadora do “Mais Você” deu alguns spoilers de como será o show de mais tarde na telinha, e Thiaguinho falou sobre a homenagem que fez à mãe.

“Comecei a cantar com a minha mãe no coral da igreja, comecei a tocar na missa. Cantar para Deus é diferente. Passei a vida vendo minha mãe de frente, conduzindo um coral. Cantar com ela hoje tem vários sentidos, mas cantar ‘Fascinação’, a música preferida dela é emocionante. Sempre quis homenagear ela dessa forma”, revelou.

