Vídeo de Kate Middleton dando mamadeira para Louis viraliza e duquesa é defendida por fãs

Um vídeo de Kate Middleton e de seu filho mais novo, o príncipe Louis, tem viralizado no TikTok, levando os fãs da realeza britânica a fazerem uma série de comentários. A gravação não é recente, na verdade foi feita durante um evento do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, no começo de junho deste ano, mas viralizou nos últimos dias na rede social. Veja abaixo.

O vídeo foi postado no perfil da revista Hello! Magazine e já teve mais de 4,4 milhões de visualizações até agora. A descrição bem-humorada do vídeo é: “Não se preocupe princesa Charlotte, todos sabem como irmãos mais novos podem ser irritantes”.

A postagem já reuniu cerca de 800 comentários e mostra imagens de Kate Middleton dando mamadeira ao seu filho mais novo. Louis tem 4 anos e parecia estar inquieto, por isso a mãe lhe oferece a mamadeira na tentativa de acalmá-lo.

Originalmente, segundo o site Daily Record, as imagens foram transmitidas pela Sky News e fizeram muitas pessoas comentarem nas redes sociais por que o filho mais novo do príncipe William e Kate ainda está usando uma mamadeira aos quatro anos de idade.

Críticas e defesa

Como sabemos, muitos comentários não foram carinhosos com relação à Kate Middleton. Os internautas questionaram a atitude de Kate e outros saíram em defesa da duquesa.

Um usuário escreveu: “Louis tem quatro anos ... surpreso ao vê-lo usando uma mamadeira? “Tantos pais críticos aqui, quem se importa se é uma mamadeira ou um copo com canudinho?”.

Outro usuário escreveu: “Não é um copo com canudinho ou mamadeira, é uma garrafa de água Fortnum & Mason, um presente nas sacolas de presentes dadas a todos os convidados nas arquibancadas”, escreveram eles.