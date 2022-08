Linn da Quebrada faz cirurgia de feminilização facial e recebe apoio de famosos

Linn da Quebrada foi um dos tópicos comentados na internet, após realizar cirurgia de feminilização facial. A cantora, atriz e ex-BBB soltou registros do resultado em suas redes sociais no sábado (6) deste fim de semana.

Ainda com um curativo no nariz, a artista segue em recuperação do procedimento de afirmação de gênero. “Biologicamente travesti. Conhecida mundial, me converti uma bomba”, escreveu Lina em sua postagem.

Veja o resultado:

Após os registros no Instagram, famosos deixaram mensagens na seção de comentários. “Vai ficar ainda mais gata”, escreveu o influenciador digital Matheus Mazzafera. Ivete Sangalo também deixou suas impressões como emojis de fogo.

“Te sinto”, escreveu a cantora Maria Gadu nos comentários, com um emoji de coração. “Perfeita” foi o comentário de sua ex-colega de confinamento no Big Brother Brasil e atual amiga, Maria. Ambas vivenciaram uma amizade colorida dentro do reality show.

Discussão sobre transfobia no ‘BBB 22′

Linn da Quebrada foi referida diversas vezes no pronome masculino enquanto esteve confinada no ‘BBB 22′. Embora a artista, declarada travesti, expresse seu gênero com o uso de pronomes femininos, diversos colegas de confinamento já erraram o uso enquanto estiveram de passagem no reality.

Veja mais: Fim da relação entre Maitê Proença e Adriana Calcanhotto, segundo blog; entenda o que está por trás

Quando referida no masculino, Linn da Quebrada acabava corrigindo os brothers, embora revelasse certo cansaço sobre explicar sempre como gostaria de ser direcionada.

Após internautas adeptos ao programa levantarem a questão de gênero da participante, o apresentador Tadeu Schmidt falou acerca do tema no reality e deu visibilidade à cause de Lina.

“A gente vem acompanhando desde o início da temporada, alguns participantes utilizando o gênero errado para se referir à Lina. Usando palavras no masculino e isso aconteceu várias vezes”, iniciou Tadeu.

“A Lina sempre levou com leveza e corrigiu o pessoal. Mas ontem, depois de mais um episódio, ela ficou muito chateada”, continuou o apresentador. Ele se referia ao último comentário feito por Lucas, com a tentativa de Jessilane em amenizar a situação.

Confira o momento em que Tadeu fala acerca da temática: