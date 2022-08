HBO lança novo teaser de ‘House of the Dragon’ e aqui estão os detalhes que você precisa ver

'House of the Dragon'. Foto: Reprodução Instagram @houseofthedragonhbo

Com estreia agendada para dia 21 de agosto, os fãs do universo de ‘Game of Thrones’ já estão contando os dias para a estreia de ‘House of The Dragon’, a série spin off da produção original que vai contar a história do reinado da família Targaryen em Westeros.

Na última segunda-feira, 8, a HBO lançou um novo featurette sobre a trama e apresenta o autor da série literária que deu origem às produções audiovisuais. George R.R. Martin nos dá uma visão mais aprofundada da história e dos personagens da nova série. Veja abaixo.

No vídeo, George R. R. Martin destaca a influência e o papel da Casa Velaryon e da Casa Hightower, que, como os Targaryens, já foram as casas mais poderosas de Westeros.

“Temos muitos Targaryens e você verá como as sementes da guerra são plantadas em um tempo de paz. Pessoas morrem, e os filhos tomam os lugares dos pais como lordes, mas eles não estão necessariamente vinculados com os valores, decisões ou votos de seus pais. Então, pouco a pouco, essas sementes são plantadas”, diz o autor.

‘House of the Dragon’ é baseada na saga ‘Fogo & Sangue’, que consiste em dois volumes, dos quais apenas um foi publicado até agora e chegará à HBO em 10 episódios. A trama narra a ascensão e a queda dos Targaryen, que são a única família de senhores de dragões a sobreviver à Perdição de Valíria.

Os eventos de ‘House of the Dragon’ ocorrem 300 anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’, que exibiu seu episódio final há quase dois anos.

“Game of Thrones é sobre os Starks e os Lannisters. Para ‘House of the Dragon’, os Targaryens estão no centro”, finaliza George R. R. Martin.

Dentre os atores que exercem papéis principais estão Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke e Emma D’Arcy como a princesa Rhaenyra Targaryen. Também teremos no elenco Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Milly Alcock, Emily Carey, Graham McTavish, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Matthew Needham, Bill Patterson, Gavin Spokes, Wil Johnson, John Macmillan, Savannah. Steyn e Theo Nate.