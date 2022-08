Este é o truque de Kate Middleton para sempre sair bem nas fotos

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, desde que entrou definitivamente para a família real britânica, em 2011, quando do seu casamento com o príncipe William e futuro rei do Reino Unido, nunca mais deixou de ser fotografada. Bem ou mal, sempre temos uma nova imagem de Kate Middleton nas redes sociais e na imprensa.

Mas, um detalhe chama a atenção: em todos estes anos, Kate tem muito mais imagens nas quais aparece bem. Segundo a especialista em estilo da realeza Miranda Holder, Kate tem um truque para isso.

Em um vídeo postado em seu TikTok e que teve mais de 3,6 milhões de visualizações até agora, Miranda disse: “A duquesa de Cambridge teve um treinamento de mídia, e vou compartilhar um pequeno truque de estilo atrevido que ela usa”.

“Ela simplesmente foi treinada para sempre manter o queixo paralelo ao chão. Ela não inclina para baixo, ela não inclina para cima – e isso garante uma boa fotografia todas as vezes”, disse Holder.

Réplica

Depois que seu vídeo viralizou no TikTok, Miranda Holder soltou um vídeo resposta às críticas de que Kate sempre fotografa bem porque ela é “deslumbrante para começar”.

“E muitos de vocês voltaram dizendo: ‘Não, é só porque ela é bonita, rica e tem estilistas.’ Isso não é verdade”. Holder diz que até as mais tradicionalmente bonitas entre nós podem fotografar mal.