Cueca do príncipe Harry é leiloada por R$ 50 mil

Uma peça de roupa íntima, que supostamente teria sido usada pelo príncipe Harry, está sendo leiloada por um lance mínimo de $ 10 mil dólares. Quem está anunciando a venda é Carrie Reichert, também conhecida como Carrie Royale, uma ex-stripper de Las Vegas.

Carrie confirma que a cueca preta que está leiloando foi usada pelo príncipe Harry em 2012, durante uma noitada em Las Vegas. Na época, imagens do duque de Sussex curtindo a noite vazaram na imprensa.

Na época, Harry tinha 27 anos e teria feito um strip poker em sua suíte VIP no hotel Wynn, quando um colega tirou as fotos e vendeu para a imprensa.

“Quando ele festejou em Las Vegas, todos o amavam e seu senso de diversão. Harry se tornou tão chato, é uma pena. Pelo menos essas cuecas são um lembrete de como ele costumava ser, quando Harry era o príncipe divertido”, disse Carrie Royale ao The Mirror.

Carrie Reichert disse ao The Mirror que o duque estava “nu e tocando air guitar com um taco de sinuca” quando ela se juntou a eles na suíte do hotel. De acordo com o TMZ, Reichert manteve a cueca preta daquela noite e espera que o lance vencedor possa chegar a $ 1 milhão de dólares, aproximadamente R$ 5 milhões de reais.

Anteriormente, a ex-stripper emprestou a cueca que ela alega ter sido usada pelo príncipe Harry ao Erotic Heritage Museum, de Las Vegas, para exibição pública, mas agora vai leiloar a peça de roupa na próxima quinta-feira, 11 de agosto.

As apostas online começam com um lance inicial de 10 mil dólares e, segundo o Page Six, se os lances chegarem a 800 mil dólares, o vencedor também receberá uma garrafa vintage de Dom Pérignon Rose 1996 envolta em ouro de 24 quilates.