Cara e Coragem: Mesmo com ajuda inesperada, Ítalo não será mais confiável

Conforme os capítulos de “Cara e Coragem” são exibidos, os segredos e estratégias de alguns personagens acabam sendo descobertos pela audiência espera descobrir rapidamente qual foi o destino escolhido para Clarice (Taís Araujo), que sumiu misteriosamente no início da novela da Globo.

Até o momento, apenas os personagens que fazem parte da CaraeCoragem.com não estão no alvo de possíveis criminosos da trama das sete. Porém, tudo pode mudar, já que Ítalo (Paulo Lessa) começa a ter uma sua história contada de um jeito diferente do mocinho que o público conhece.

Tudo começa quando Anita (Taís Araujo) ganha mais espaço no folhetim e, por ter a língua solta, acaba conversando com outros personagens de “Cara e Coragem” sobre os segredos que sabe sobre o passado da empresária. Além disso, Pat (Paolla Oliveira ) e Moa (Marcelo Serrado) ficam desconfiados da relação que o ex-segurança de Clarice tem com Jonathan (Guilherme Weber).

Ítalo (Paulo Lessa) e Anita (Taís Araujo) em uma cena de Cara e Coragem (João Miguel Júnior/Globo)

Na novela da Globo, os protagonistas vão descobrir que o parceiro na investigação e na proteção da fórmula secreta omitiu que tinha um relacionamento com Clarice e, por isso, tem ciúmes do cientista da novela da Globo. Outro ponto que abre os olhos dos dublês é a revelação de que alguém ligado ao segurança está seguindo Pat.

A mudança de comportamento e a omissão fará com que os dublês fiquem com um pé atrás com Ítalo, que deve seguir na equipe da CaraeCoragem.com, mas sem muitos caminhos livres.

Pat (Paolla Oliveira) desconfia que Ítalo (Paulo Lessa) esteja por trás da morte de Clarice (Taís Araujo) em Cara e Coragem (Paulo Belote/Globo)

Já durante uma conversa, Pat diz para Moa que o colega estaria envolvido no crime que matou Clarice e que estaria fazendo de tudo para afastá-los da verdade sobre o que aconteceu na noite em que a empresária foi assassinada. Mas, Ítalo acaba sendo defendido por Jonathan, que ouve a acusação e afirma que ele jamais mataria a empresária.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

