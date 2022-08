Bruaca e Jove se unem e acabam irritando Tenório no remake de Pantanal

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) dominou a segunda fase do remake de “Pantanal” e, em breve, ela deixará de cantar durante as viagens feitas pelo rio e, até o fim da novela da Globo, deve voltar a criar uma grande confusão entre os elencos principais.

Nos próximos capítulos da trama, a mãe de Guta (Julia Dalavia) deixará de morar na chalana de Eugênio (Almir Sater) e acabará ocupando um quarto na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Tapera de Juma vira abrigo para Maria Bruaca em Pantanal (Reprodução/Globo)

Antes disso, o paradeiro dela será descoberto por Alcides (Juliano Cazarré), que pede para o fazendeiro aceitar a ex-vizinha em sua casa. Tal proposta vai deixar o pai de Jove (Jesuíta Barbosa) com muita raiva, já que isso pode criar ainda mais problemas com Tenório (Murilo Benício), mas ele aceita após ouvir os conselhos de Filó (Dira Paes).

LEIA TAMBÉM: ‘Afinidade intelectual’, defende atriz Liza Del Dala, que faz Miriam em Pantanal

Morando na fazenda, a dona de casa será orientada pelo “rei do gado” a pedir sua separação na justiça e, é claro, que o ex-marido vai esbravejar ao saber que Maria está na fazenda vizinha. Na cena, Tenório resolverá conversar com a mãe de Guta, mas será inútil, já que ela quer metade da fazenda e de tudo que foi conquistado durante os anos que ficou casada com o grileiro da novela das nove.

Pantanal: Depois da chalana de Eugênio, Maria (Isabel Teixeira) vai morar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) (Reprodução/Globo)

Mas, este será apenas um dos motivos para o vilão de “Pantanal” arrumar uma briga com a família de José Leôncio. Sabendo de todos os problemas do grileiro e querendo ficar mais perto da avó, Jove sugere que Mariana (Selma Egrei) compre as terras de Tenório e, desta forma, o mau-caráter desapareça do bioma.

Ao receber a proposta de compra, Tenório ficará com mais raiva e, desta vez, começa a pensar em se vingar de toda a família do “rei do gado” e também de Maria Bruaca e Alcides, que já moram com eles, mas o peão decide levar Maria Bruaca para morar com Juma (Alanis Guillen), que aceitará a companhia dela.

LEIA TAMBÉM: Cara e Coragem: Mesmo com ajuda inesperada, Ítalo não será mais confiável