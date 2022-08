Banda da Islândia viraliza com versão para ‘Ilariê’, música de Xuxa

Um hino atemporal: “Ilariê”, hit de Xuxa nos anos 1980, voltou com força... na Islândia. A banda Studla Bandid fez uma versão para a música e tem feito sucesso.

Ao que tudo indica, a faixa é o momento de agitar o público em suas apresentações - e nas redes sociais também. Embora com apenas 3 mil seguidores em seu perfil no Instagram, a Studla Bandid está viralizando com a canção.

Eles perceberam a força e o carinho dos brasileiros e não perderam tempo: além de fixar um trecho ao vivo da música em seu perfil, também incluíram uma mensagem na descrição: “lariê on Spotify 🇧🇷😍”.

Assista:

Diversos brasileiros estão comentando na postagem, desde o início da semana passada. “Música da nossa rainha brasileira do pop”, disse um fã. “Isso é sucesso”, comentou outro. Dezenas marcaram Xuxa, que já viu a postagem

A apresentadora também compartilhou com seus seguidores na rede social. “Olha onde o ILARIÊ chegou?!? E diga-se de passagem chegou lindamente, todo mundo cantando nosso hino”, disse, emocionada.

“Ilariê” faz parte do álbum “Xou da Xuxa 3″ e foi um dos principais hits da carreira musical de Xuxa. A música já foi cantada em diversos idiomas, já tendo até se transformado em grito de torcida organizada no futebol argentino - onde a apresentadora é extremamente querida.

