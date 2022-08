Atriz que interpretará Rainha em ‘The Crown’ revela receio das críticas dos fãs da realeza

Com a estreia da tão esperada quinta temporada de ‘The Crown’ se aproximando, muito se tem falado sobre os novos atores que entram na trama. Sabemos que o criador da série, Peter Morgan, tem o costume de trocar os atores que fazem seus personagens principais a cada duas temporadas e, para a quinta, não será diferente.

Sabemos que a quinta temporada de ‘The Crown’ cobrirá os acontecimentos dos anos 1990, incluindo a morte trágica da princesa Diana em um acidente de carro em Paris, no ano de 1997.

Dentre as caras novas do elenco, teremos Imelda Staunton como Rainha Elizabeth II, Jonathan Pryce como Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, Lesley Manville como Princesa Margaret, Dominic West como Príncipe Charles.

Dificuldades para interpretar a Rainha Elizabeth II

A atriz Imelda Staunton, em um recente entrevista ao programa Woman’s Hour, da rádio BBC, relatou ter enfrentado uma “dificuldade extra” para interpretar uma versão da Rainha Elizabeth atual.

“Acho que meu tipo de desafio extra, como se eu precisasse, é que agora estou fazendo a rainha com a qual estamos um pouco mais familiarizados”, explicou a atriz.

A atriz de 64 anos observou que seu tempo como Rainha será muito diferente de quando Claire Foy (temporadas 1 e 2) e Olivia Colman (temporadas 3 e 4) lideraram o papel.

“Com Claire Foy, era quase história e agora estou interpretando uma que as pessoas podem dizer ‘ela não faz isso’, ‘ela não é assim’, e essa é minha bête noire pessoal”, continuou ela.

Quando começa a quinta temporada de ‘The Crown’?

De acordo com informações anteriormente divulgadas, a quinta temporada de ‘The Crown’ começará exatamente onde a quarta parou, no final do longo governo de Margareth Thatcher e mostrando também o início dos problemas mais sérios no casamento de Diana e Charles.

Uma das últimas cenas é Diana aceitando o status condenado de seu casamento, quando tenta falar com a Rainha durante um Natal em família mas não obtém resposta da monarca. Charles expressa seu desejo de se separar de Diana, mas a Rainha não o autoriza.

A temporada termina com Charles e Diana sendo esclarecidos, onde ambos aceitaram que sua união nunca os deixará mais felizes.