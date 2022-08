Ana Maria Braga mostra cédula de dinheiro falsa, mas ignora desenho de maconha; web comenta

Ana Maria Braga foi assunto nessa terça-feira (9) nas redes sociais ao falar sobre uma cédula falsa de dinheiro apreendida pela PF (Polícia Federal) no Acre. A pauta não chamaria atenção se não fosse por um detalhe: a nota contava com o desenho de uma folha de maconha.

Além disso, o valor da tal cédula era bem simbólico: R$ 420, uma clara referência ao popular 4 e 20, gíria bastante comum entre os usuários da erva. Sem contar no animal ali representado: um bicho-preguiça. Apesar de todos esses “sinais”, Ana Maria não fez menção à droga.

“Saiu no noticiário e eu fiquei me perguntando: o que será que mais eles faltam inventar? Aconteceu o seguinte, a Polícia Federal apreendeu uma nota de R$ 420 durante uma operação em Rio Branco, no Acre”, começou a loira, mostrando imagens da nota.

“Mas olha que figura que fez essa nota. E ele colocou o bicho ali, que sempre tem um animal representando as notas, ele pôs o bicho-preguiça. Tá difícil de ver a cor do dinheiro nessa crise. Mas criar uma nota que já vem com os valores somados?”, comentou Ana Maria, ignorando a real intenção do falsificador ao inserir todos aqueles elementos no papel.

Na internet, a “gafe” de Ana Maria não passou batida. Usuários do Twitter comentaram:

ana maria braga mostrando ao vivo as 10:44 uma nota de 420 reais com um bicho preguiça e folhas de maconha — ✠ (@anqtt) August 9, 2022

no #MaisVocê a @ANAMARIABRAGA confusa com o numero 420 do valor da nota falsa da preguiça...

Namaria, 4h20m é o horário universal da maconha, por isso eles colocaram esse valor na nota. — Thais Vaz (@ThaisVa61280145) August 9, 2022

E @ANAMARIABRAGA mostrando a nota que fizeram pra zoar de R$ 420, o bicho preguiça e uma folha da maconha, sem cair a ficha do porquê do valor. Rsrsrs… 🤭 — Érica Saraiva (@EricaSaraiva) August 9, 2022

A apreensão da nota de mentirinha

A Polícia Federal encontrou a cédula de mentira ao cumprir dois mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa, em Rio Branco. Além da imagem do bicho-preguiça e da folha de maconha, a efígie da República aparece soltando fumaça pela boca.

Nota falsa de R$ 420 tinha efígie soltando fumaça pela boca (Divulgação/Polícia Federal do Acre)

Em nota, a PF falou sobre o achado inusitado da operação, realizada no último sábado (6): “O que mais chamou atenção foram os desenhos de maconha e bicho-preguiça estampados na nota. No outro lado da cédula falsa, a efígie da república aparece soltando uma fumaça pela boca. Mesmo não havendo crime por não se tratar de falsificação, uma vez que a nota não existe, a cédula foi devidamente apreendida”, destacou a corporação.

As investigações contra os alvos começaram em agosto do ano passado, quando foram recebidas denúncias de que o grupo criminoso armazenava material ilícito em suas casas, no bairro Conjunto Esperança, como armas e drogas.

Como a nota encontrada não existe no sistema monetário do País, não houve crime de falsificação. No entanto, a polícia apreendeu o material.

Os envolvidos foram presos por causa das ordens judiciais e devem responder pelos crimes de integrar organização criminosa armada.

