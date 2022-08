‘Tinha que estar na cadeira elétrica’, dispara Giovanna Antonelli sobre Guilherme de Pádua

A atriz Giovanna Antonelli usou as redes sociais para dizer que, em sua opinião, Guilherme de Pádua, responsável pela morte de Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez, deveria estar na cadeira elétrica.

“Tinha que estar na cadeira elétrica”, disparou a famosa após o pedido de desculpas de Guilherme pelo assassinato vir a público.

Na última terça-feira (2), ele gravou um vídeo direcionado a Gloria Perez e Raul Gazolla, marido do vítima, em que implora por perdão.

Postado em seu canal no YouTube, a gravação começa com Guilherme falando sobre ser cristão e os julgamentos que estão surgindo. “Muitas pessoas, inclusive aquelas que se dizem cristãs, estão me julgando e declaram que não acreditam na minha conversão, pois não viram um vídeo meu com um pedido de perdão para a família e para os amigos. As pessoas que sofreram com o crime que eu cometi”, disse o ex-ator.

Em seguida, ele mostra um trecho de uma entrevista feita pelo programa “Pânico”, da Jovem Pan, em que o entrevistado usa o termo lacrar e Guilherme de Pádua comenta: “Ainda que pareça estranho para mim um cristão ‘lacrar’ ou julgar que uma outra pessoa não é cristã de verdade, eu não tiro a razão de quem duvida da minha conversão. Eu mesmo, muitas vezes, duvido da minha conversão. Você que é cristão não duvida da sua?”.

Ainda no vídeo, o agora pastor diz que não é uma pessoa normal e assume seu erro. “Eu, muitas vezes, acordo e pergunto para Deus se eu creio mesmo ou eu quero de alguma forma amenizar a culpa que eu tenho dentro de mim. Eu tenho tantos pensamentos. Eu não sou uma pessoa normal. Uma pessoa que cometeu um crime tem mil pensamentos que não são comuns.”

Por fim, Guilherme de Pádua pede perdão a Gloria Perez. “Talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Gloria Perez, eu te peço perdão por todo sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci”.

Ele também fez o pedido para o ator Raul Gazolla, que era casado com Daniella quando o crime aconteceu. “Raul Gazolla, eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia, você estava lá e se arrastou até a mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo”, disse.

Assista ao vídeo de desculpas aqui:

