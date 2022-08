‘Sou igual na frente e atrás das câmeras’, afirma Jojo Todynho sobre ser famosa

Jojo Todynho é uma das celebridades que mais aparece nas redes sociais e, diariamente, conversa com seus seguidores e fãs, que acabam questionando a famosa sobre seu relacionamento e sua vida profissional, como a estreia da segunda temporada de seu programa e as próximas músicas que serão lançadas.

Em uma entrevista à revista Quem, a apresentadora do “Jojo Nove e Meia” (Multishow) falou sobre a ideia de ser um fenômeno nas redes sociais, onde tem mais de 22 milhões de seguidores: “Eu nunca imaginei chegar onde cheguei, muitas vezes eu fico de pé pelo carinho que recebo das pessoas. Quem me conhece sabe que não visto um personagem, sou o que sou no holofote e no dia a dia”, disse.

Segundo a famosa, ela busca ter uma relação verdadeira com e, por isso, é preciso saber tudo que está falando e fazendo: “Minha relação com o meu público é de total intimidade e isso também traz uma responsabilidade muito grande”, avaliou Jojo Todynho durante a sua entrevista para a publicação.

Além da carreira, a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ também fala de empoderamento feminino e dos cuidados que tem com sua saúde e o corpo. Os fãs que acompanham o seu perfil oficial no Instagram já viram Jojo cozinhando e fazendo algumas atividades físicas ao lado do marido e, também, alguns perrengues, como aconteceu durante um banho, quando o box explodiu e ela ficou com alguns estilhaços do vidro.

“Acho que é justamente por eu não vestir um personagem, ser exatamente igual na frente e atrás das câmeras. O povo se identifica comigo, se acha no meu dia a dia, sabe? Não sou padrão, aliás, de padrão tenho é nada”, afirmou a cantora, que, recentemente, aderiu ao round glúteo, tratamento que promete dar aquela levantada e arredondada no bumbum e, neste fim de semana, compartilhou um vídeo no Instagram em que aparece em um passeio de iate.

