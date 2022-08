Quem é a atriz de ‘Game of Thrones’ que está em ‘The Sandman’ e você não notou

'The Sandman'. Foto: Divulgação Netflix

Se você assistiu à temporada 1 de ‘The Sandman’, que estreou no início de agosto no catálogo da Netflix, certamente deve ter notado alguns rostos conhecidos. Dentre eles, o da atriz Gwendoline Christie, que interpretou Brienne de Tarth na série sucesso da HBO ‘Game of Thrones’.

‘The Sandman’ estreou sua primeira temporada com seus 10 episódios e muitos fãs dos quadrinhos de Neil Gaiman, lançados em 1988, já maratonaram a série. Trata-se de uma série de fantasia em formato live-action que se inspira nos quadrinhos criados por Neil Gaiman, que também é o criador de clássicos como ‘Coraline’, ‘Good Omens’ e ‘Stardust’. Ele também é o autor da HQ ‘Orquídea Negra’. Gaiman entra na série da Netflix como um dos produtores executivos.

Os quadrinhos de Gaiman foram lançados inicialmente em 1988 e têm um total de 75 edições, tendo sido publicados até 1996 sob o selo da DC Comics, para logo ser publicado pela Vertigo Comics. A série The Sandman foi a primeira e única série de HQ a ganhar o prêmio World Fantasy Award.

O papel de Gwendoline Christie

Em ‘The Sandman’, Dream enfrenta vários de inimigos, desde o Corinthian devorador de olhos até seus irmãos Despair e Desire. Depois, há Lúcifer, interpretado por Gwendoline Christie, que se divertiu muito enfrentando o protagonista.

No episódio 4, vemos o encontro dos dois personagens pela primeira vez, quando Dream faz uma visita ao submundo, sabendo que seu elmo perdido está na posse de um demônio. Depois de conquistar uma audiência com o formidável anjo caído, Dream, também conhecido como Morpheus, logo se vê duelando com Lúcifer em uma luxuosa sala do trono em seu esforço para recuperar o que é dele.

“Praticamente tudo estava lá. Eles realmente construíram aquele palácio”, disse Christie em uma entrevista ao Total Film, quando perguntada como foi a cena de filmagem.

“Era um cenário enorme, com poços de fogo. Tinha corpos humanos saindo das paredes. Foi uma coisa extraordinária. Obviamente, usamos muitos efeitos visuais, principalmente durante o desafio - esses são sempre difíceis, mas trabalhar com Tom Sturridge foi realmente um prazer”, disse a atriz.

Sobre ‘The Sandman’

O personagem-título da série é Morpheus e é interpretado por Tom Sturridge. Também chamado de Dream of the Endless, ou simplesmente Dream, trata-se de um personagem que também é um conceito e uma força fundamental do universo.

Dream é uma entidade imortal que incorpora e gerencia amplamente o mundo dos sonhos. Ele também é chamado de Oneiros e muitos outros nomes por muitas outras raças, espécies e culturas ao longo da série Sandman e tem o poder de criar e modificar sonhos e pesadelos, que também são geralmente incorporados como entidades imortais. É responsabilidade do Dream manter o mundo dos sonhos sob controle e em equilíbrio.

Assim como nas HQs, a série da Netflix apresenta seus personagens não como pessoas, no sentido literal da palavra, mas como conceitos e propósitos, feitos carne. ‘The Sandman’ te mostrará um reino do mítico no qual elementos são adicionados e se encaixam em seu devido momento na trama.