Olivia Newton-John morre aos 73 anos

A atriz, cantora, compositora, empresária e ativista Olivia Newton-John faleceu na manhã desta segunda-feira, 08 de agosto, em sua casa na Califórnia. A atriz, que ficou conhecida no papel de Sandy Olsson em “Grease”, tinha 73 anos.

Conforme divulgado pela FOX 8, o anúncio foi feito oficialmente por meio de um comunicado liberado por seu marido, John Easterling.

A estrela, que lutava contra um câncer de mama há mais de 30 anos, não teve a causa de sua morte confirmada embora alguns conhecidos tenham afirmado tratar-se de uma metástase da doença.

Relembre os trabalhos da atriz: Com “Grease”, Olívia Newton-John atingiu o auge de sua carreira

Olivia recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 1992, e após 20 anos do primeiro diagnóstico descobriu que o câncer retorno em 2013. Depois de um intenso tratamento a doença voltou a aparecer no ano de 2017.

Confira na íntegra o comunicado de John Easterling

John Easterling, esposo de Olivia, divulgou na data de hoje o seguinte comunicado:

“Dane Olivia Newton-John (73) faleceu pacificamente esta manhã em seu rancho no sul da Califórnia. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil.

Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais em relação ao câncer.

Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para a fundação.

Olivia deixa seu marido John Easterling; filha Chloe Lattanzi; irmã Sarah Newton-John; irmão Toby Newton-John; sobrinhas e sobrinhos Tottie,k Fiona, Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall e Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira e Tasha Edelstein; e Brin e Valerie Hall”.

Até o presente momento não foram divulgadas novas informações sobre o falecimento da atriz.

