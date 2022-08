Olivia Newton-John: 5 acontecimentos que deram ao filme ‘Grease’ a fama de ‘amaldiçoado’

A cantora, compositora, atriz, empresária e ativista Olivia Newton-John morreu aos 73 anos na manhã dessa segunda-feira (8).

De acordo com a Fox 8, ela faleceu em sua casa na Califórnia, depois de lutar por mais de 30 anos contra o câncer de mama.

Em seus trabalhos como atriz, ela ficou mais conhecida por seu papel como Sandy Olsson em “Grease”, um filme que ganhou a fama de amaldiçoado devido a alguns acontecimentos trágicos envolvendo os atores da produção.

Confira o que fez o filme receber esse rótulo, segundo portal 20 minutos:

John Travolta, que interpretou “Danny”

Poucos meses depois de filmar “Grease”, o protagonista do filme sofreu com o a morte da sua namorada. Diana Hyland morreu de câncer. Em 2009, John Travolta também se despediu do seu filho de 16 anos, Jett, que foi encontrado morto na banheira.

Jeff Conaway, que interpretou “Kenickie”

Reprodução (Paramount Pictures)

O ator que interpretou o melhor amigo de Danny, protagonista de John Travolta, teve vida difícil e uma morte trágica.

Ele era casado com Rona, irmã de Olivia Newton-John. O relacionamento foi marcado pelo abuso de cocaína, álcool e analgésicos. Em 2010, ele sofreu uma hemorragia cerebral e quebrou o pescoço, mas sobreviveu, falecendo em 2011 de pneumonia.

Joan Blondell, que interpretava “Vi”

Reprodução (Paramount Pictures)

Joan Blondell, que deu vida aa garçonete da lanchonete frequentada pelos protagonistas de “Grease” morreu de leucemia aos 73 anos em 1979, apenas um ano após o lançamento do filme.

Olivia Newton-John, que interpretou Sandy

Mesmo após o sucesso de “Grease”, a protagonista acumulou fracassos após em seus filmes seguintes. Desde 1992, ela travava uma dura batalha contra o câncer. Em 2005, seu parceiro desapareceu.

Veja mais: A mensagem de John Travolta para Olivia Newton-John após a sua morte

Allan Carr, produtor do filme

Reprodução (Paramount Pictures)

O produtor Allan Carr teve “Grease” como o maior sucesso da sua carreira. Ele queria repetir com “Grease 2″, mas o filme foi um fracasso. Em 1999, ele faleceu de câncer de fígado.

Veja mais:

Com “Grease”, Olívia Newton-John atingiu o auge de sua carreira

Olivia Newton-John morre aos 73 anos