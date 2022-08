Nova biografia sobre Meghan Markle está sendo preparada como um “direito de resposta”

Uma nova biografia sobre Meghan Markle está sendo preparada pelo biógrafo da duquesa de Sussex e deve ter seu lançamento em 2023, pela editora HarperCollins. Omid Scobie, co-autor de ‘Finding Freedom’ juntamente com a escritora Carolyn Durand, revelou que seu novo livro vai gerar muita polêmica.

De acordo com o comunicado da editora HarperCollins, o novo livro de Omid “se concentrará em um novo capítulo da história real e apresentará uma visão única, acesso profundo e revelações exclusivas que mais uma vez farão o mundo falar quando lançado”.

Embora não mencione em que parte da história real se concentrará, ‘Finding Freedom’ foi, segundo o The Independent, “baseado em uma série de entrevistas com fontes não identificadas que alegaram estar intimamente ligadas ao príncipe Harry e Meghan Markle e outros membros. da família real”.

O primeiro livro de Omid foi lançado em agosto de 2020, no mesmo ano que Meghan e Harry pediram demissão de seus trabalhos como membros da realeza e se mudaram para os Estados Unidos. Depois, em 2021, após a entrevista bombástica dos Sussex para Oprah Winfrey, uma nova edição foi lançada.

Vale relembrar que, na época, a equipe jurídica dos Sussex negou ter trabalhado com Omid Scobie e Carolyn Durand em ‘Finding Freedom’, dizendo que “não colaboraram com [Scobie e Durand] no livro, nem foram entrevistados para isso, nem forneceram fotografias aos autores para o livro”.

A ameaça do mundo editorial

Recentemente, um outro autor tomou as manchetes dos meios de comunicação britânicos. Tom Bower, que lançou o livro ‘Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors’ em julho, disse ter montado uma narrativa a fim de proteger a família real dos Sussex.

O jornalista investigativo e biógrafo da realeza deu uma entrevista controversa, para dizer o mínimo, sobre seu livro. Ele disse ao entrevistador Piers Morgan, amplamente tendencioso e negativo sobre Meghan e Harry, que espera que o livro leve o duque e a duquesa de Sussex para baixo.

De acordo com a Newsweek, Bower disse: “Este livro pode acelerar a tendência de queda, sobre a qual eu não ficaria triste porque eles representam uma ameaça real para a família real”.

De acordo com o Express, durante uma aparição no programa ‘Good Morning Britain’, o biógrafo real entrou em uma discussão acalorada com o co-apresentador Ben Shephard sobre se Meghan era realmente conhecida de antemão, com Bower argumentando que a série ‘Suits’, não tinha sido um sucesso.