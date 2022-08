Mesmo separados, a ligação entre Guta e Tadeu em Pantanal pode chocar você

No remake de “Pantanal”, a vida dos personagens estão muito bem amarradas e, na reta final, não seria diferente com um ex-casal, que mesmo separados acabam lidando com problemas parecidos.

Na novela de Bruno Luperi, Guta (Julia Dalavia) e Tadeu (José Loreto) sempre foram próximos de suas mães e, ao longo da trama das nove, eles conviveram e falaram sobre seus dilemas familiares, já que ela é apaixonada por seu suposto meio-irmão e ele tem ciúmes da relação do pai com os irmãos, principalmente Jove (Jesuíta Barbosa).

Agora, Guta vive um drama com o convívio com a madrasta, Zuleica (Aline Borges), e o sofrimento de não saber por onde sua mãe, Maria Bruaca (Isabel Teixeira), vive. No entanto, em cenas futuras, a jovem verá a mãe passando de chalana no rio e corre para falar com ela, mas acaba sendo desprezada.

Em "Pantanal", Tenório, Maria Bruaca e Guta formam uma família complexa (Divulgação/Globo)

Na cena, Guta pega um barco e, sozinha, irá ao encontro de Maria, que ficará emocionada, mas manda a filha voltar para casa: “Pelo amor de Deus, Guta… Deixe a sua mãe viver a vida dela, tá? Agora vai, vai com Deus. Me deixa, me deixa”, pedirá Maria.

A filha de Tenório (Murilo Benício) fica chocada com a forma que é tratada e insiste em conversar com ela: “Eu não posso, mãe… não posso fazer isso. Eu preciso falar com a senhora. Eu te amo”. Mas, a ex-esposa do grileiro de “Pantanal” bate o pé e manda ela voltar. Depois, Maria diz que é para Guta esquecer sua existência e pede para Eugênio (Almir Sater) acelerar a chalana.

Já Tadeu vai descobrir que não é filho biológico de José Leôncio (Marcos Palmeira) e a notícia fará com que ele fique muito magoado com Filó (Dira Paes). No remake de “Pantanal”, o peão decide fugir da fazenda e abandonar sua mãe, que mentiu durante toda sua vida, mas o Velho do Rio (Osmar Prado) entra em ação para tentar remediar.

"Pantanal": Filó (Dira Paes) pode não saber quem é o pai de Tadeu (José Loreto) (Reprodução/Globo)

Na cena, Tadeu diz para entidade que ouviu uma conversa sobre a sua paternidade e afirma que descobriu sobre a mentira sobre Zé Leôncio ser seu pai. Após escutar o jovem, o guardião afirma que ele ainda é seu neto e que sangue não define nada.

“Eu estava falando de sangue, não de ‘amor’. Claro que você é meu neto. Eu já te falei e repito: não estou falando de sangue, estou falando de amor! Eu ouvi você tocando o seu berrante, se despedindo dele. Aí que eu vi que você é meu neto, sim, porque é só eu que tocou o berrante daquele jeito. Você não podia ter arranjado um pai melhor nessa vida”, comenta o Velho do Rio.

