John Travolta se despede de Olívia: “Nos veremos na estrada... Seu Danny”

O ator John Travolta foi um dos primeiros atores a compartilhar no Instagram u,a postagem sobre a morte da atriz e cantora Olívia Newton-John, com quem co-protagonizou o filme “Grease”, em 1978.

“Minha querida Olivia, você fez todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nos veremos na estrada e estaremos todos juntos novamente. Seu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John!”, disse o ator em sua conta no Instagram.

A morte da atriz, cantora e compositora foi confirmada nesta segunda feira, em um comunicado feito pelo marido, John Easterling. Veja o comunicado:

“Dane Olivia Newton-John (73) faleceu pacificamente esta manhã em seu rancho no sul da Califórnia. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil.

Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais em relação ao câncer.

Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para a fundação.

Olivia deixa seu marido John Easterling; filha Chloe Lattanzi; irmã Sarah Newton-John; irmão Toby Newton-John; sobrinhas e sobrinhos Tottie,k Fiona, Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall e Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira e Tasha Edelstein; e Brin e Valerie Hall”.

DOENÇA

Olivia recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 1992, e após 20 anos do primeiro diagnóstico descobriu que o câncer retorno em 2013. Depois de um intenso tratamento a doença voltou a aparecer no ano de 2017.