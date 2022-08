Internada, atriz Susana Vieira manda um recado aos fãs: ‘Logo estarei em casa’

Diagnosticada com covid-19, Susana Vieira é internada em hospital no Rio de Janeiro (Reprodução/@susanavieiraoficial)

Na última semana, a atriz Susana Vieira, de 79 anos, foi internada para tratar uma sequela da covid-19 e aproveitou para falar sobre sua saúde e acalmar os fãs.

Internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, a veterana das novelas da Globo compartilhou uma foto sorrindo para contar como está após ter dar entrada na unidade de saúde: “Passando aqui para agradecer a todas as mensagens de carinho e de amor que vocês estão enviando… Muito obrigada meus amores!”, escreveu ela neste domingo (07).

Depois, Susana Vieira contou como será o seu tratamento até receber alta: “Sigo fazendo o ciclo da medicação e em breve estarei em casa, se Deus quiser! Amo vocês”, disse a atriz, que, após ter testado positivo para a covid-19, precisou ficar internada para ficar em observação por já ter leucemia

Querida por muitos anônimos e também celebridades, a postagem de Susana no Instagram foi muito comentada por pessoas que desejaram boas energias para a veterana das novelas da Globo, como “saúde e paz”, escrita pela cantora Fafá de Belém e um grande coração deixado por Ana Furtado, ex-apresentadora do “É de Casa”, exibido pela Globo.

Segundo o G1, a atriz, que foi diagnosticada com covid-19 em 12 de julho, foi internada para cuidar de um mal-estar no pulmão e, como também tem leucemia, Susana foi internada no CTI do hospital carioca.

“Ela já teve Covid, testou positivo no dia 12. Está cuidando das sequelas. Mas está tudo bem sim”, informou a assessoria de imprensa da atriz, que também já recebeu todas as doses da vacina contra a doença.

No "Encontro", da Globo, Renata Sorah homenageou Susana Vieira (Reprodução/Globo)

Luta contra a Leucemia

Susana Vieira foi diagnosticada com Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) em 2015 e segue seu tratamento. Em 2020, ela participou do “Altas Horas” (Globo) e contou como é conviver com a doença.

“O médico falou que eu estava com uma leucemia linfocítica e depois eu questionei quantos meses de vida eu tinha. Daí, ele me deu uma notícia, que por um lado é boa e por outro não: que minha leucemia não pode ser operada, ela é crônica, então eu tenho um câncer como se fosse uma bomba dentro de mim, mas que me estimula a dizer que vou vencer, que isso não me pertence”, disse.

“Tenho anemia hemolítica, duas doenças raras e difíceis, mas que com minha alegria e bom humor eu até consigo brincar com isso. Posso continuar vivendo e é essa alegria que me mantém saudável”, contou.

