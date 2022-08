Fim da relação entre Maitê Proença e Adriana Calcanhotto, segundo blog; entenda o que está por trás

Com uma relação discreta, a atriz Maitê Proença mantinha um compromisso com a cantora Adriana Calcanhotto. Contudo, a união das artistas acabou no fim de junho, segundo o blog SaladeTV, do portal Terra.

Da mesma forma em que ambas compartilhavam da vida a dois com discrição, o fim tomou a mesma proporção sem alarde. De acordo com o portal, o motivo pelo qual o relacionamento entre ambas teve um ponto final está ligado com o excesso de exposição midiática.

Incômodo com os ‘holofotes’

Com um casamento de 26 anos ao lado de Suzana de Moraes, Calcanhotto mantinha uma vida privada longe da mídia. A cantora perdeu sua esposa em 2015, após ela ter sido vítima de câncer.

Com a preferência da vida pessoal longe dos portais de fofoca, Calcanhotto não teria se sentido confortável com sua privacidade sendo explorada na imprensa. Tudo aconteceu quando sua companheira, Maitê Proença, deu uma declaração polêmica em entrevista que repercutiu na internet e dividiu opiniões.

Entenda a polêmica

Em uma entrevista à revista ‘JP’ no fim de junho, Maitê Proença falou sobre seu relacionamento e deu o que falar nas redes sociais. “Eu queria que ela (Adriana) fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem”, revelou. “Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso.”

Após dar depoimento, a atriz foi acusada de ser lesbofóbica nas redes sociais. Maitê havia previsto que as acusações viriam e, posteriormente, gravou um vídeo para esclarecer sua fala à revista.

“Agora, estar num relacionamento com uma mulher, me parece que fala mais alto do que o comentário dos que causam polêmica onde não há. O que eu disse está claro. E se lido na íntegra, sem má vontade, é elogioso com a minha parceira. Paz e amor”, disse ela em suas redes.

Segundo o portal, a superexposição do relacionamento entre as artistas foi o motivo pela qual houve a separação.