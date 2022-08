Estes são os 5 privilégios mais controversos dos membros da realeza

Existem algumas regras que os membros da realeza do Reino Unido estão isentos. Por exemplo, a Rainha Elizabeth II goza de imunidade soberana, isso quer dizer que ela não pode ser processada sob uma ação civil ou criminal. Ou seja, na prática significa que ela pode cometer uma onda de crimes e não haveria nenhum órgão que fizesse algo a respeito.

No entanto, segundo o site oficial da Coroa britânica, “embora os processos civis e criminais não possam ser movidos contra o Soberano como pessoa sob a lei do Reino Unido, a Rainha tem o cuidado de garantir que todas as suas atividades em sua capacidade pessoal sejam realizadas em estrita conformidade com a lei”.

Limite de velocidade

Quando veículos oficiais estão transportando membros da realeza em deveres oficiais, estes estão isentos dos limites legais de velocidade. Quando a rainha, o primeiro-ministro e outros membros da família real são conduzidos por policiais em assuntos oficiais da realeza, eles podem dirigir tão rápido ou devagar quanto quiserem.

De acordo com o The Sun, a Lei de Regulamentação do Tráfego Rodoviário dá permissão para a polícia, bombeiros, ambulâncias e outros veículos de agências de fiscalização quebrarem os limites de velocidade. Uma vez que os membros da realeza são sempre conduzidos por escoltas policiais durante o cumprimento dos deveres reais, seus veículos estão, portanto, isentos de seguir os regulamentos de velocidade.

Veja também: Reação de Harry e William vendo um vídeo antigo de Lady Di viraliza no TikTok

Não é necessário passaporte para viajar

Todos os passaportes no Reino Unido são emitidos com o nome da Rainha. Como consequência, a Rainha não precisa de passaporte próprio para viajar. No entanto, todos os outros membros da família real, incluindo o príncipe Charles, possuem seus próprios passaportes.

Isenção de impostos

Os membros da família real estão isentos do pagamento de impostos em certos casos.

Embora a Rainha não seja legalmente obrigada a pagar impostos, ela faz pagamentos voluntários sobre renda, ativos e ganhos não usados para fins oficiais, de acordo com um artigo anterior do Business Insider.

Outras partes da renda da família real, como a renda do príncipe de Gales do Ducado da Cornualha, também estão isentas de impostos, no entanto, novamente, ele “paga imposto de renda voluntariamente sobre todas as receitas da propriedade”, segundo seu site.

Lei de Liberdade de Informação

“A Casa Real não é uma autoridade pública na acepção dos Atos FOI e, portanto, está isenta de suas disposições”, segundo o site da família real. Essa regra permite que a família real exerça mais privacidade sobre seus deveres e finanças do dia-a-dia.

Por exemplo, o público do Reino Unido é impedido de acessar informações detalhadas sobre como a família real gasta fundos públicos e até que ponto a família real tentou influenciar as políticas governamentais.