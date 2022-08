Estas são as questões que devem ser respondidas pela 5ª temporada de ‘Virgin River’

Desde que os episódios da quarta temporada de ‘Virgin River’ chegaram ao catálogo da Netflix, em 18 de julho deste ano, a série tem se mantido na lista das TOP 10 produções mais vistas na plataforma de streaming no Brasil e em outros países.

Mas, os fãs já estão esperando ansiosamente notícias sobre a próxima temporada e aqui está tudo o que sabemos sobre.

Sinal verde

Embora se tenha falado em certo momento de que as gravações da quinta temporada de ‘Virgin River’ ainda iriam demorar para começar, tivemos a confirmação de que a produção dos novos episódios começou em julho de 2022. E quem confirmou essa informação foi a própria Netflix, no Tudum, portal de notícias da Netflix relacionado às suas produções.

É esperado que tenhamos a estreia dos novos episódios seguindo o cronograma original, ou seja, o lançamento é esperado em julho de 2023.

O elenco que retorna

Nesse anúncio do Tudum, foi mostrada uma captura de tela da primeira leitura de mesa do elenco da temporada, que foi feita no Zoom, e o elenco principal completo da série estava presente.

Isso significa que Alexandra Breckenridge (Mel), Martin Henderson (Jack), Colin Lawrence (Preacher), Annette O’Toole (Hope), Tim Matheson (Doc), Zibby Allen (Brie), Benjamin Hollingsworth (Brady) e Sarah Dugdale (Lizzie) estão todos retornando.

Além disso, essa foto mostrava outros atores presentes para a leitura, o que significa que também veremos Mark Ghanimé (Cameron), Kai Bradbury (Denny), Marco Grazzini (Mike), Chase Petriw (Christopher), Teryl Rothery (Muriel) e outros atores na 5ª temporada.

Quantos episódios?

A 5ª temporada terá 12 episódios, igual ao que foi feito na quarta temporada. Mas sabemos que nem sempre foi assim: da primeira até a terceira temporadas, tivemos 10 episódios por temporada.

Quando perguntado sobre o quão bom é ter temporadas um pouco mais longas, o showrunner Patrick Sean Smith disse à Glamour: “Você pode sentir que [tivemos mais tempo] um pouco na quarta temporada, tendo esses dois episódios extras em comparação com apenas os 10. Estamos atentos a isso enquanto analisamos todos os eventos desta temporada”.

Não haverá salto temporal

Devido ao choque que os fãs de ‘Virgin River’ tiveram no final da 4ª temporada, o showrunner Patrick Sean Smith disse à TV Line que “a 5ª temporada começa logo após a 4ª temporada” e “não há salto no tempo” entre as duas.

Sobre a doença de Denny

Fomos apresentados a Denny nos momentos finais da terceira temporada e, desde então, ele se tornou um personagem cercado de mistérios durante grande parte da quarta temporada, inclusive escondendo seu diagnóstico fatal da doença de Huntington

O showrunner Patrick Sean Smith disse à Entertainment Weekly: “O que temos na 5ª temporada é uma imagem muito mais clara de quem é Denny e o que ele está passando, e os relacionamentos que ele forma como pessoas na cidade e pessoas próximas a ele em sua vida começam a se tornar um sistema de apoio para isso e criar laços mais fortes entre todos eles”.

“É fácil para as pessoas de fora olharem, especificamente uma doença com risco de vida, e julgarem como essa pessoa vive sua vida, mas não acho que isso seja justo. E não é como eu acho que uma série que se orgulha de ser surpreendente, mas também reconfortante, abordaria isso com seu personagem nesta temporada”, finalizou ele.