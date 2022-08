Esta é a atriz que interpretará Amy Winehouse na nova cinebiografia sobre a cantora

‘Back to Black’, filme que irá retratar a biografia de Amy Winehouse, é dirigido por Sam Taylor-Johnson, que também esteve à frente do aclamado filme biográfico de John Lennon de 2009, intitulado ‘Nowhere Boy’, e escrito por Matt Greenhalgh.

A cinebiografia de Amy Winehouse é um projeto que foi muito desejado por Taylor-Johnson, que era amiga íntima da falecida cantora.

É Marisa Abela, a estrela de ‘Industry’ e ‘COBRA’, atriz de 25 anos, que está em negociações iniciais para interpretar Amy Winehouse em ‘Back to Black’. Marisa também está na equipe de ‘Barbie’, filme que estreia em 2023.

O contrato para o filme foi assinado em 2018 e, segundo o pai de Amy, Mitch Winehouse, ele “não se importaria em apostar que seria uma atriz desconhecida, jovem, inglesa - londrina, e que se parecesse um pouco com Amy”.

A atriz, nascida em Brighton também é judia, algo que a equipe de criação vê como extremamente importante para retratar a autenticidade do passado de Amy. A equipe também já havia anunciado que a ideia é ter uma pessoa novata no papel de Winehouse, em vez de uma estrela conhecida, como aconteceu com os testes para o filme de Madonna com as estrelas de Hollywood.

Abela interpreta Yasmin Kara-Hanani na série ‘Industry’ da HBO e fez o papel de Ellie Sutherland em ‘COBRA’ da Sky’. A atriz também estará presente no próximo thriller policial ‘Rogue Agent’, no drama romântico de Jamie Adams, ‘She is Love’ e no próximo filme da Barbie de Greta Gerwig.

O filme tem título baseado no álbum de sucesso da cantora e produção de Alison Owen e Debra Hayward, mas ainda não tem previsão de estreia, nem nomes oficiais em seu elenco. Vale lembrar que o álbum ‘Back to Black’ venceu na categoria Best Pop Vocal Album em 2008, no Grammy.