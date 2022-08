Confusão em Pantanal! Zé Leôncio vai se intrometer [DE NOVO] no namoro do filho

Como em qualquer namoro, Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto), que formam o novo casal da novela “Pantanal”, começam a enfrentar alguns problemas durante o relacionamento e José Leôncio (Marcos Palmeira) começa a se intrometer na vida amorosa do filho de Filó (Dira Paes).

Ao saber que o peão tirou a virgindade da ex-cozinheira da família de Tenório (Murilo Benício), o rei do gado voltará a falar sobre a vida amorosa de Tadeu e a briga entre eles está certa. Durante uma conversa séria e verdadeira, o personagem de Marcos Palmeira questiona o filho sobre os princípios e estilo de vida de Zefa.

Porém, Tadeu não gosta nada das perguntas feitas por Zé e fica muito irritado. Na cena, que ainda será exibida na novela da Globo, o rei do gado fala sobre a possibilidade de casamento entre eles e o filho de Filó diz que essa é uma outra conversa e Zé devolve a resposta: “Como outra conversa? Você não sabe que ela tem as crenças dela?”.

Em Pantanal, Tadeu (José Loreto) tem medo de casar e conta o motivo para os irmãos (Reprodução/Globo)

Sem muito filtro, Tadeu dirá que as crenças de Zefa são apenas delas: “São as crenças dela, não as minhas”, dispara o ex de Guta (Julia Dalavia), na sequência e, ainda emenda um questionamento para seu pai sobre a maneira que ele leva a vida ao lado da personagem de Dira Paes:

Na cena, Tadeu pergunta se José Leôncio gosta de Filó e ele diz que sim: “Claro que gosto. Que pergunta é essa agora?”, que escuta ainda: “Então, por que nunca se casaram?”.

Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto) formam um novo casal em Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Enquanto isso, na fazenda, Zefa achará que cometeu um pecado, já que transou sem antes ter casado, e, dessa forma, se mostrará incrédula com o ocorrido.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de Pantanal é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa e deve chegar ao fim em outubro, quando será substituído por “Travessia”, novela da autora Glória Perez.

