Com “Grease”, Olívia Newton-John atingiu o auge de sua carreira

Cantora, compositora britânica naturalizada australiana, Olivia Newton-John ficou conhecida em todo mundo pela personagem Sandy, que co-protagonizou com John Travolta o filme Grease, em 1978.

Grease, adaptação de um musical da Broadway, foi a maior bilheteria de 1978 e a trilha sonora do filme ficou em primeiro lugar da Billborad por 12 semanas consecutivas e rendeu três singles top 5 para Olívia, onde ela canta as três canções mais famosas do filme: “The One That I Want, com John Travolta”, “Hopelessly Devoted To You”, sozinha, e “Summer Nights”, com John e o elenco do filme. A trilha sonora foi a mais vendida de todos os tempos, com 45 milhões de cópias até hoje.

Sua atuação no filme conquistou o prêmio “People’s Choice pela Motion Picture” de atriz favorita, e uma nomeação ao Globo de Ouro, como melhor atriz em um musical, e ao Oscar, pela música “Hopelessly Devoted To You”, no Academy Awards de 1979.

Poucos, no entanto, sabem que Olívia era mais cantora do que atriz e sua produção musical rendeu uma série de prêmios, entre eles quatro Grammy Awards, em 1973, de melhor perfomance vocal country feminino, com “Let Me Be There”, em 1974, como Disco do ano, com “I Honestly Love You”, em 1974, de melhor focal pop feminino, também com a música anterior, e em 1982, de Vídeo do ano, com “Olivia Physical”.

Veja a discografia da atriz e cantora: