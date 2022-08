Cara e Coragem: Mais mortes devem acontecer por causa da fórmula secreta

Ao que tudo indica, Clarice (Taís Araujo) morreu por causa da fórmula secreta criada em sua empresa. Agora, mesmo com o andamento da investigação e a corrida para proteger o documento mais importante de “Cara e Coragem”, um novo personagem deve ser vítima.

Na novela exibida na faixa das 19 horas, Baby (Fabio Alavez), que é o comparsa de Danilo (Ricardo Pereira), deve morrer em breve. Na cena, o vilão

Tudo começa quando o vilão fará uma viagem para se encontrar com os compradores de armas com quem tem negociado a fórmula secreta. No entanto, o encontro não sai como o planejado e Baby acaba sendo levado pelos criminosos.

Ítalo (Paulo Lessa) descobre nova morte em Cara e Coragem (Reprodução/Globo)

Após um tempo, ele será dado como desaparecido e Ítalo (Paulo Lessa) receberá uma mensagem no celular: “Falta uma última confirmação, mas podem ter encontrado o Baby”. Em conversa com Moa (Marcelo Serrado), o ex-segurança de Clarice acaba confirmando que Baby está morto.

Pat (Paolla Oliveira) também estará na cena e vai ficar assustada ao saber do ocorrido: “Encontrado morto? Onde?”, perguntará a protagonista da novela “Cara e Coragem”.

Baby (Fabio Alavez) será morto em Cara e Coragem (Reprodução/Globo)

“Em São Paulo. Quer dizer, falta confirmar as características, mas tudo indica que é ele, sim”, dirá Ítalo. “Poxa, o cara estava aqui outro dia, trabalhando com a gente”, lamentará Rico (André Luiz Frambach).

Pat e Moa ficarão desesperados e começarão a questionar a possibilidade de entregar a fórmula para Danilo. “E mesmo que a gente entregue tudo pro Jonathan (Guilherme Weber), esses tais compradores não vão deixar nem o Moa, nem a mim em paz”, falará a dublê, sem esconder o medo.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

