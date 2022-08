A Fazenda 14: Veja quem pode compor o time masculino do reality show

Em 2022, a produção do reality show “A Fazenda 14″ está em busca de um time de celebridades capaz de movimentar a sede do programa, que tem estreia prevista para setembro e segue com a apresentação de Adriane Galisteu, que estreou no ano passado.

Se tratando dos peões, uma nova lista de supostos famosos que podem entrar no reality da Record TV. Segundo a coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, cantores conhecidos e ex-BBBs fazem parte dos convidados.

Krawk, que em 2021 disputou uma vaga na 13ª temporada do programa, deve entrar no elenco principal logo na estreia. Um dos motivos é fazer o público ver como ele poderia ter sido se entrasse no lugar de Sthefane Mathos, que foi escolhida durante a votação do Paiol.

Outro cantor conhecido seria Latino, que é famoso por suas músicas e sua sensualidade. Longe dos holofotes, a entrada no reality rural seria uma maneira de voltar a ser comentado e impulsionar a carreira.

Jesus Luz e Aline Campos aparecem juntinhos pela primeira vez após assumirem romance (Reprodução/Instagram)

Quem também está sendo contado é o ator Thomaz Costa, que fez novelas no SBT e também participou da 1ª temporada do “Ilha Record”, que foi apresentado por Sabrina Sato, e Léo Picon, irmão da ex-BBB Jade Picon, que vai estrear na novela “Travessia”, escrita por Glória Perez.

Falando em ex-BBB, Arthur Picoli, do “Big Brother Brasil 21″, teria recebido o convite para voltar ao confinamento e tentar ganhar o prêmio milionário de “A Fazenda 14″. Além dele, José Victor Pires, que namorou a ex-BBB Hariany Almeida, também pode entrar na sede.

Thomaz Costa viveu Daniel em "Carrossel", do SBT (Reprodução/Instagram)

Já no ramo dos influenciadores está Novinho, que participou do reality show “De Férias com o Ex”, da MTV Brasil, e teria características para movimentar a 14ª temporada de “A Fazenda”, como aconteceu com Rico Melquíades, campeão da temporada passada.

O grupo masculino do reality da Record TV também poderá contar com os modelos Jesus Luz, que no passado namorou Madonna, e Tarso Brandt, que também esteve no “De Férias com o Ex”, da MTV.

