Sex Education’ perderá personagens; Tudo o que sabemos sobre a temporada 4

Em setembro de 2021, a terceira temporada de ‘Sex Education’ chegou ao Netflix depois de muita espera dos fãs. E uma pergunta ficou no ar: o que acontecerá agora que Moordale foi fechado? Bem, com isso certamente vários personagens não retornarão para a nova temporada, segundo o The Hollywood Reporter.

“Fontes dizem que a terceira temporada contará com uma mistura de rostos antigos e novos, à medida que Sex Education avança da fechada Moordale High em favor de uma nova escola”, diz a publicação.

A Netflix anunciou durante seu evento TUDUM que a série havia sido renovada, com a futura estrela de ‘Doctor Who’, Ncuti Gatwa (Eric) e Kedar Williams-Stirling (Jackson) retornando aos seus papéis.

Embora pouco tenha sido dito sobre a próxima temporada, Aimee Lou Wood, que interpreta Aimee Gibbs, disse recentemente ao RadioTimes.com em uma entrevista exclusiva que na próxima temporada se sentirá “muito mais crescida”.

“É uma coisa agridoce, porque mesmo que não seja esta série, provavelmente está mais perto do fim agora do que do começo”, disse ela.

Quem não retorna

Lily, interpretada pela atriz Tanya Reynolds, não voltará à trama. De acordo com o The Hollywood Reporter, ela tomou sua decisão há algum tempo e faz parte de uma estratégia de redefinição do programa. Reynolds é o segundo membro do elenco a sair da série, seguindo seu interesse amoroso na trama, Ola (Patricia Allison).

Além disso, Rakhee Thakrar, que interpretou a professora Emily Sands nas últimas três temporadas, confirmou que “não faz parte da nova temporada”, mas disse estar “tão orgulhosa da série e grata por ter feito parte de algo tão importante”.

Sobre a quarta temporada

A estrela Aimee Lou Wood revelou, em junho de 2021, que já havia discutido as histórias da quarta temporada com os escritores. “Na verdade, estou falando sobre um enredo para a quarta temporada no momento em que estou dando algum feedback”, disse Wood ao RadioTimes.com uma sessão de perguntas e respostas do BAFTA.

Ela acrescentou: “Eu adoraria estar na sala dos roteiristas para a quarta temporada – dizendo isso aqui. Mas, novamente, eu também gostaria de ir para casa e aprender minhas falas!”.

Ao que parece, o atraso da terceira temporada pode ter dado aos escritores mais tempo para elaborar a temporada 4. Então há uma boa chance de que as filmagens comecem em breve, provavelmente no início de 2023.

Espera-se que a série comece a ser filmada ainda em 2022, depois de alguns atrasos devido à pandemia e que as próximas temporadas possam ser lançadas nos inícios de cada ano.