Príncipe Harry pediu a William que Kate fosse “mais amável” com Meghan, afirma biógrafo

Que o relacionamento entre Meghan Markle e Kate Middleton não foi dos melhores, isso já ouvimos diversas vezes, seja por meio da imprensa britânica, que especula que houve uma briga entre as cunhadas, seja pelas últimas atitudes. Por exemplo, enquanto Meghan e Harry estiveram no Reino Unido, não se ouviu notícias de que Kate e William tenham passado algum tempo com o casal.

Além disso, houve o caso do ex-assessor de Meghan, que a denunciou por assédio moral e foi contratado pelos Cambridge semanas depois. Estranho? Nem tanto.

O biógrafo da realeza e jornalista investigativo Tom Bower em seu último livro lançado, ‘Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors’, escreveu que o príncipe Harry teria, supostamente, pedido ao seu irmão, o príncipe William que ajudasse no relacionamento entre as duas cunhadas.

Veja também: Reação de Harry e William vendo um vídeo antigo de Lady Di viraliza no TikTok

De acordo com o The Mirror, o livro afirma que Harry, enquanto ele e Meghan se preparavam para sua visita oficial à Austrália e Nova Zelândia em 2018, disse a William que Kate deveria ser “mais amigável com sua esposa”.

“Mais amigável”

“Os membros de sua família, disse Harry, não estavam mostrando a ela [Meghan] apoio, respeito ou amizade suficientes”, escreve Bower. “Meghan, Harry acreditava, deveria ser tão apreciada quanto sua mãe [Princesa Diana].”

“A resposta de William não foi simpática”, escreve Bower.

A briga entre os irmãos

Segundo o biógrafo, desde o segundo semestre de 2018, os dois irmãos já estavam em relativo desacordo. “Além de quem trabalhava para a Coroa, poucos estavam cientes da divisão entre os irmãos”. Afinal, William havia acabado de servir como padrinho de seu irmão mais novo em seu casamento apenas alguns meses antes, em maio de 2018.

Foi no período que antecedeu o casamento que o drama “quem fez quem chora” entre Kate e Meghan aconteceu, supostamente em uma prova de vestido de dama de honra. A mídia alegou que Meghan fez Kate chorar; durante sua entrevista explosiva em março de 2021 com Oprah Winfrey, Meghan disse que o inverso aconteceu.

O livro de Bower contém novos detalhes sobre a briga, em que ele alega que as duas brigaram sobre se a filha de Kate, a princesa Charlotte, deveria usar meia-calça e se o vestido se encaixava corretamente.

Kate não teria se esforçado

Outro biógrafo veterano da realeza, Andrew Morton, escreveu em um livro anteriormente lançado, ‘Meghan: A Hollywood Princess’ que Kate não tinha “muita energia” para se relacionar com Meghan nos meses anteriores ao casamento, pois estava passando por uma gravidez difícil com seu filho mais novo.

O príncipe Louis, que nasceu menos de um mês antes do casamento de Meghan, em 23 de abril de 2018. Lembremos que o casamento de Meghan e Harry foi em 19 de maio do mesmo ano.