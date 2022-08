Pantanal: Depois de tanto correr atrás do amor, Tadeu revela seu maior medo

A primeira vez de Zefa (Paula Barbosa) vai acontecer em “Pantanal”. Mas, após perder a virgindade com Tadeu (José Loreto), a moça vai acabar se frustrando, já que ele decide não casar com ela.

Na trama da Globo, o romance dos pombinhos vai muito bem, mas o filho de Filó (Dira Paes) não quer saber de nada mais sério do que um namoro e decide deixar tudo bem explicado para a ex-cozinheira de Tenório (Murilo Benício).

Sofrendo pressão da amada,que decidde que não vai mais ter relações sexuais com o peão até o casamento, Tadeu conversa com Jove (Jesuíta Barbosa) e Zé Lucas (Irandhir Santos) e revela que tem medo de se casar pois pode dar azar.

Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto) formam um novo casal em Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Ao ouvir a declaração do irmão, o sobrinho de Irma (Camila Morgado) brinca com o receio do personagem de José Loreto e pergunta: “E se a Zefa aparecer vestida de noiva no dia da festa?”.

Em seguida, Tadeu afirma que não vai se casar e ainda ameaça fugir montado em seu cavalo. “E queria ver quem vai me encontrar. Mas não tem diabo para me pegar no meio do mato. Larga a mão”, dirá o peão.

Mas, seguindo o roteiro original, criado por Benedito Ruy Barbosa em 1990, o romance de Zefa e Tadeu ficará cada vez mais forte e eles se casam e, como acontece com Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen), José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó realizam uma grande cerimônia.

Zefa (Paula Barbosa) (Foto: João Miguel Júnior/Globo)

Mas, a alegria do casal vai durar pouco, já que logo depois do casamento a família Leôncio sofre com a morte do todo poderoso e , mesmo sabendo que não é filho de sangue do fazendeiro, Tadeu sente muito a partida do pai de criação. Além dele, todos os membros da família sofrem com a morte de José Leôncio.

Desenvolvido por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original escrito por Benedito Ruy Barbosa. A previsão é que a novela chegue ao fim em outubro, quando será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

