Jojo Todynho mostra que entende de viagem e alerta amiga sobre mala extraviada

Jojo Todynho no aeroporto do Rio de janeiro (Reprodução/@jojotodynho)

Em “A Fazenda 12″, Jojo Todynho e MC Mirella, ex-esposa de Dynho Alves, conviveram durante muito tempo no mesmo ambiente e, em alguns momentos, a relação não foi muito boa. Porém, fora do reality show da Record TV, as famosas seguem conversando e se ajudando.

Recentemente, a vencedora do reality show rural ajudou a cantora e ex-colega de confinamento ao saber que ela tinha perdido a mala durante uma viagem internacional. Na situação, MC Mirella teve sua mala extraviada ao voar para Londres, na Inglaterra, onde faria um show.

Ao receber a mala, a ex-esposa de Dynho Alves decidiu conferir se tudo estava em seu devido lugar e acabou percebendo que alguns pertences não estavam na bagagem despachada e extraviada.

MC Mirella revela drama ao viajar para Londres (Reprodução/Instagram)

No dia, ela abriu uma transmissão ao vivo no Instagram para interagir com os fãs e contou a situação: “Eu vim para trabalhar e saio no prejuízo”. Segundo a famosa, ela perdeu cerca de R$ 50 mil e foi alertada por Jojo Todynho, que viajou, recentemente, para Paris.

“Coisas de grife tem que levar na mala de mão. Aliás, tudo que é de valor eu levo na mala de mão. É uma covardia quando essas coisas acontecem. Você vai conseguir tudo de volta!”, disse a esposa de Lucas Sousa para a cantora.

Em Paris, Jojo Todynho "paparica" estilista Jean Paul Gaultier (Reprodução/@jojotodynho)

Quem também resolveu comentar foi o ator Bruno Gagliasso, que demonstrou preocupação com o ocorrido: “A minha chegou hoje, depois de 7 dias. Vou abrir em 1 hora para verificar também”.

Jojo não será mãe?

Aos 25 anos, Jojo Todynho revelou que não pretende ser mãe por agora. A revelação foi feita após ela desembarcar em São Paulo para a gravação de seu talk show no Multishow.

A esposa de Lucas Souza contou que colocará o DIU e que pretende focar na carreira e nos projetos que estão surgindo: “Mulherada, é preciso se cuidar e fazer exames de rotina. Eu vou colocar o DIU de volta, já que eu não estou no objetivo de engravidar”, começou a famosa.

Enquanto esperava o carro, a famosa disse que está trabalhando muito e que quer se consolidar: “Eu estou em um momento de muito trabalho e eu quero me consolidar nesta nova empresa que eu estou entrando e na minha empresa. Mais para frente eu engravido. Eu queria muito agora, mas eu vou emagrecer para eu fazer a minha cirurgia”.

