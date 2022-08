Esta foi a confissão chocante que o príncipe Charles fez antes de se casar com Diana

Quando a princesa Diana entrou na Abadia de Westminster, em 1981, para o que parecia ser o casamento dos sonhos, mal imaginaríamos os horrores que, anos mais tarde, seriam revelados. Uma crise matrimonial sem precedentes na realeza britânica e explorada de todas as formas pela imprensa foi, sem sombra de dúvida, uma crise que durou cerca de duas décadas e que tirou o sono da Rainha Elizabeth II, mesmo que em sentido figurado.

Ao longo dos anos, foram várias as produções para o cinema e para a TV, incluindo filmes, séries, documentários, podcasts, livros, tudo o que você puder lembrar, que tentou explicar o que aconteceu com o casamento dos dois.

Podemos dizer que nas décadas de 1970 e 1980, o príncipe Charles, herdeiro direto do trono britânico, gozava de relativa popularidade entre os súditos da Rainha. Porém, a chegada da princesa Diana, antes Lady Diana Spencer, fez com que os holofotes e o interesse da mídia se voltasse para ela, que era sem dúvidas uma personagem muito mais interessante do ponto de vista do entretenimento.

Um relacionamento condenado

O relacionamento de Charles e Diana foi condenado desde o início, sendo que em 1992, os dois se separaram e Diana revelou anos mais tarde que seu casamento “tinha 3 pessoas”, se referindo à então amante de Charles, Camilla Parker Bowles. Hoje, Camilla é casada com Charles.

Em um recente documentário do canal britânico ITV, a ex-astróloga de Lady Di, Penny Thornton, revelou uma informação sobre o dia anterior ao casamento de Diana.

“Uma das coisas mais chocantes que Diana me disse foi que na noite anterior ao casamento Charles disse a ela que não a amava”, disse Penny.

“Acho que Charles não queria entrar no casamento com uma premissa falsa. Ele queria acertar com ela e foi devastador para Diana”, acrescentou.

Penny continuou dizendo que o comentário foi suficiente para fazer Diana querer desistir das núpcias, acrescentando: “Ela não queria ir adiante com o casamento naquele momento, ela pensou em não comparecer ao casamento”.

Anos mais tarde, a princesa Diana se abriu ao programa Panorama, da BBC, em uma entrevista bombástica que foi ao ar em 1995, no qual ela disse: “Havia três de nós neste casamento, então estava um pouco lotado”, disse ela ao jornalista Martin Bashir.

“Profunda, profunda, profunda tristeza. Porque lutamos para continuar, mas obviamente nós dois perdemos o fôlego”, admitiu Diana, falando sobre a separação dela e de Charles.