O que os príncipes Harry e William pensam sobre o novo documentário sobre Lady Di

‘The Princess’, que estreia no dia 13 e agosto na HBO Max, é o mais novo documentário sobre a vida e a morte da princesa Diana. A HBO Max Brasil ainda não lançou seu trailer oficial legendado, mas no canal internacional no YouTube, o trailer já está disponível. Veja abaixo.

O dia 31 de agosto marcará os 25 anos de morte da princesa Diana, que faleceu em 1997 vítima de um acidente de carro em Paris.

Não há informações oficiais de seus filhos, os príncipes Harry e William farão alguma homenagem especial à mãe, mas provavelmente, acontecerá o que acontece todos os anos: Harry enviará flores para o túmulo de sua mãe, que repousa agora nos terrenos da antiga residência de sua família.

O documentário, dirigido por Ed Perkins, usa horas e horas de imagens de arquivo para contar a história de vida de Diana, que faleceu aos 36 anos.

A opinião dos príncipes

De acordo com a Page Six, fontes têm relatado que os príncipes estão divididos com relação às imagens que foram usadas no documentário. “William e Harry estão unidos em seu desgosto pela BBC e pela ética de Bashir em relação à entrevista. Mas eles têm opiniões diferentes”, disse uma fonte do palácio ao Page Six.

“Harry condena mais a mídia neste caso do que a entrevista real, e dizem que não quer que a filmagem seja apagada da história”, disse a fonte do palácio. “Isso é algo que se juntou de maneira errada, mas no final ainda faz parte da história de Diana”.

Fontes do palácio acreditam que nenhum dos príncipes foi questionado sobre as imagens usadas no documentário.

A entrevista Panorama

O diretor Ed Perkins incluiu um trecho de cinco minutos da agora infame entrevista de Diana ao programa ‘Panorama’, na qual ela conversa com o jornalista da BBC Martin Bashir, em 1995. Nessa entrevista ela quebrou o silêncio sobre o caso do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles, dizendo: “meu casamento estava um pouco lotado”.

Sabemos que, em maio de 2021, um relatório do juiz britânico Lord Dyson descobriu que Martin Bashir havia enganado Diana na entrevista usando documentos falsos que pretendiam mostrar que os funcionários estavam recebendo dinheiro em troca de plantar histórias sobre ela na mídia.

O relatório também descobriu que os chefes da BBC tentaram encobrir essa história. O caso terminou com o pagamento de uma indenização milionária à ex-babá de Harry e William, por difamação, e desculpas públicas da emissora à Coroa. Certamente um fato que arranhou as relações entre este veículo de imprensa e a realeza britânica.