Fora de Pantanal, José Loreto será filho de outra veterana na Globo; confira

No remake de “Pantanal”, José Loreto interpreta Tadeu, um jovem peão que é filho de Filó (Dira Paes) e criado por José Leôncio (Marcos Palmeira), que descobre na reta final da novela que não é pai de sangue dele. Mas, com o fim do folhetim, o galã já tem um novo papel para estudar.

Se nada mudar, o ator é mais um do elenco do remake que está escalado para “Vai na Fé”, próxima novela das 19 horas. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do portal R7, ele será um dos principais personagens da produção e filho de Renata Sorrah, atriz veterana que está na série “Filhas de Eva”.

Os personagens de Renata Sorrah e Milton Gonçalves são amigos na série "Filhas de Eva" (Divulgação/Globo)

Na novela da Globo, que vai substituir “Cara e Coragem”, José Loreto será o meio-irmão da personagem vivida por Carolina Dieckmann. Ele ainda será um cantor.

Além de Loreto, “Vai na Fé” terá ainda a atriz Leticia Sales, que viveu Filó na primeira fase de “Pantanal”, no elenco. Ela será uma vilã engraçada e pode contracenar com o ator que faz o filho de sua personagem no remake de “Pantanal”.

Mais sobre a novela

Escrita por Rosane Svartman, a novela conta a história de Solange, uma mulher que vende quentinhas com a ajuda de sua amiga Bruna. Sabendo da concorrência, ela acaba criando um funk composto na hora de acordo com as receitas do dia. A ideia é atrair cada vez mais clientes e ganhar muito dinheiro para pagar as contas do mês.

Atriz Letícia Salles deixa Filó e encara novo desafio na Globo (Reprodução/@letisalless)

Além deste dilema, a personagem principal da futura novela das sete traz a história de um astro da música, o cantor Lui Lorenzo, que acaba contratando Solange para ser backing vocal e dançarina. Mas, um detalhe pode atrapalhar tudo, já que ela é evangélica e não sabe se vai aceitar o trabalho.

Com uma pegada mais jovial, a novela “Vai na Fé”, que tinha o título provisório de “Tente Outra Vez”, é a primeira trama solo de Rosane. Antes dela, a autora esteve por trás de “Bom Sucesso” (2019) e “Totalmente Demais” (2015).

