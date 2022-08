Depois de ‘Barbie’, Ryan Gosling quer interpretar um super-herói da Marvel

Natural de Ontário, Ryan Gosling é conhecido por uma ampla gama de papéis em filmes independentes e de sucesso de vários gêneros. Seu último papel é como um mercenário da CIA em fuga em ‘Agente Oculto, ao lado do ator do ‘Capitão América’, Chris Evans. Considerando que há nove livros de material de origem na série de livros de Mark Greaney, o thriller de ação dos Irmãos Russo pode lançar uma franquia duradoura para a Netflix.

Apesar de desmascarar os rumores de elenco, Gosling sugeriu estar interessado em se juntar ao Universo Cinematográfico da Marvel como Capitão Canadá.

Sabemos que o MCU está atualmente no meio da Fase 4. Pós-Infinito, a franquia fez um esforço conjunto para expandir sua lista de heróis, com adições recentes, incluindo Yelena Belova (Florence Pugh), Simu Shang-Chi (Sami Liu), os Eternos, Kate Bishop (Hailee Steinfeld), o Cavaleiro da Lua (Oscar Isaac) e Miss Marvel (Iman Vellani).

Com um longo caminho a percorrer na Fase 4, há muitos outros personagens da Marvel que ainda precisam ser apresentados ao universo em constante expansão.

Em uma entrevista recente à MTV News, Ryan Gosling revelou qual personagem do MCU gostaria de interpretar: “Não importa. Eu não estava certo para isso. Mas eu adoraria fazê-lo. Eu estava esperando a ligação do Capitão Canadá”. O ator disse ainda que gostaria de fazer o Motoqueiro Fantasma do MCU.

Quem é o Capitão Canadá?

O Capitão Canadá teve sua estreia nas HQs da Marvel em 1979. Trata-se de Daniel Eaton, um jovem de Montreal, que foi escolhido pelo Capitão Terra Nova para se tornar o Capitão Canadá.

Seu dever é proteger o Canadá e as liberdades que ela representa. O Capitão Terra Nova forneceu a Daniel um traje que lhe concedeu novas habilidades físicas e mentais sobrenaturais.

O traje usado pelo Capitão Canadá é comandado pela mente do super-herói e ele é capaz de se comunicar telepaticamente com outros heróis.