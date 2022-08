Corpo de Jô Soares é cremado em cerimônia restrita

O corpo do humorista e apresentador Jô Soares foi cremado na manhã deste sábado (6), em cerimônia restrita na cidade de Mauá, região metropolitana de São Paulo.

A cerimônia teve a presença apenas de familiares e amigos próximos. A causa da morte não foi divulgada pelo hospital que ele estava internado, a pedido da família de Jô.

Ele estava no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, desde 28 de julho. Jô tinha 84 anos de idade e tratava uma pneumonia.

A confirmação do falecimento foi feita nas redes sociais por sua ex-mulher Flavia Pedras, com que foi casado entre 1987 e 1998.

“Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos. Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor.”

“Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores Amor eterno, sua, Bitika”, concluiu Flavia.

