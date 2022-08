Biógrafo de Meghan e Harry descreve a Coroa como algo “muito tóxico” para o casal

O recente lançamento do livro ‘Revenge: Meghan, Harry e a guerra entre os Windsor’, de autoria do biógrafo da realeza e jornalista investigativo Tom Bower classificou o relacionamento do príncipe Harry e Meghan Markle com a Coroa como algo “muito tóxico” e “venenoso”.

Bower descreve em sua obra uma série de alegações que até então eram rumores sobre os Sussex e sua relação com os membros da realeza britânica. Uma dessas alegações do autor, que sustenta suas informações em fontes não reveladas porém muito próximas do Palácio de Buckingham, que a Rainha Elizabeth II teria se sentido “aliviada” sobre a ausência de Meghan no funeral de seu marido, o príncipe Philip, que aconteceu em abril do ano passado.

Até agora e embora muitos meios de comunicação britânicos e norte-americanos tenham falado bastante sobre o livro, o Palácio de Buckingham não comentou nenhuma alegação, seguindo a política que tem mantido por décadas de não comentar nada que diga respeito à vida pessoal dos membros da realeza.

Porém, segundo a Newsweek, algumas fontes teriam classificado o conteúdo do livro como alegações “improváveis” e “absurdas”.

Pelo sim e pelo não, a verdade é que provavelmente nunca teremos uma resposta vinda diretamente de um membro da realeza britânica, seja sobre este livro ou qualquer outra alegação, principalmente incluindo os Sussex, que não fazem mais parte da família real desde o início de 2020.

Tom Bower, em entrevista ao programa matinal britânico Lorraine, disse que as relações entre Harry, Meghan e a família real em geral têm sido “venenosas” desde que o casal realizou uma extensa entrevista com Oprah Winfrey em 2021.

“Eu acho que é muito tóxico. Eu acho que eles fazem o seu melhor, [o príncipe] Charles e a rainha, para manter a calma, mas é simplesmente impossível, especialmente com as memórias de Harry prestes a sair”, relembrou o autor.

A entrevista bombástica

Relembremos que, em março de 2021, Meghan Markle e o príncipe Harry deram uma entrevista, considera bombástica, para a apresentadora americana e amiga pessoal do casal Oprah Winfrey. A entrevista foi ao ar tanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido.

Nela, os Sussex admitiram ter saído da realeza por falta de apoio, principalmente no tocante à forma com Meghan Markle era tratada dentro da família. Meghan inclusive disse que pensou em suicídio e Harry descreveu a situação como difícil de lidar.

Além disso, Meghan disse ainda que o filho do casal, Archie, de 3 anos, teria sido alvo de comentários racistas de membros da própria família. Dias depois, o príncipe William respondeu de forma inusitada à alegação da cunhada dizendo que a “família não é racista”.