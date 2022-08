Zé Leôncio desesperado e fuga: Saiba como será o parto de Irma em Pantanal

No remake de “Pantanal”, Irma (Camila Morgado) nunca acreditou nas lendas contadas pelos moradores do bioma e, agora, grávida de seu primeiro filho, ela vai acabar sentindo algumas sensações estranhas até o nascimento da criança.

Nos próximos capítulos, a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) vai entrar em trabalho de parto e quase morrerá ao enfrentar grandes dificuldades para dar à luz ao filho. No entanto, Trindade (Gabriel Sater), que estava desaparecido, voltará para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e deve salvar a mulher da fúria do cramulhão.

Antes do peão chegar, José Leôncio vai se atrapalhar e tentará levar sua ex-cunhada às pressas a Campo Grande. Mas,Trindade vai impedir e fará o parto do filho. Na sala, os outros moradores da fazenda serão surpreendidos ao ouvir o choro do recém-nascido.

Pantanal: Grávida, Irma (Camila Morgado) ficará sozinha (Reprodução/Globo)

A cena do parto acontece depois que a dondoca voltar do Rio de Janeiro, onde foi para ter um acompanhamento mais adequado da sua gravidez. Essa atitude de Irma será o gatilho para fazer Trindade sumir do mapa, já que ele não queria que ela fosse para fora do Pantanal.

Porém, caso Bruno Luperi decida seguir o roteiro original, Trindade vai sumir mais uma vez e deixar Irma com o filho. Na versão de 1990, exibida pela extinta TV Manchete, o misterioso personagem pede para José Lucas (Irandhir Santos) cuidar da criança e, desta forma, eles acabam a novela juntos.

Em Pantanal, personagem de Marcos Palmeira ficará assustado com o parto de Irma (Camila Morgado) (Reprodução/Globo)

Mas, tudo pode mudar, já que na época o futuro do personagem foi decidido após Almir Sater, que vivia Trindade na primeira versão, ser confirmado em “A História de Ana Raio e Zé Trovão”, novela substituta de “Pantanal”.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa e tem previsão para chegar ao fim em outubro, quando será substituído por “Travessia”, novela de Glória Perez.

