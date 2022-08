Sem papas na língua, Jojo Todynho critica look usado por Cauã Reymond

Jojo Todynho e Cauã Reymond já mostraram inúmeras vezes que são muito amigos e durante as gravações do talk show “Jojo Nove e Meia”, que vai estrear sua 2ª temporada no Multishow, a famosa deixou que a ligação entre eles ultrapassa qualquer barreira.

Segundo o Em Off, a apresentadora e cantora não gostou de uma roupa usada por Cauã e pediu para ele trocar. Nos bastidores do programa, a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ visitou o ator em seu camarim e durante uma conversa ela deu um toque para o galã da Globo.

Jojo Todynho apresenta a 2ª temporada do "Jojo Nove e Meia" (Edu Viana/Multishow)

Ao perceber que Jojo estava por lá, Cauã disse que eles estavam com looks diferentes e a esposa de Lucas Souza ficou chateada e acabou respondendo como esperava que fosse a roupa dele: “Eu estava esperando você, sabe como? Com um blusão e pá”. Depois disso, o ator cogitou mudar e questionou a amiga, que afirmou que seria melhor: “Eu quero! Está parecendo que você está indo ao shopping”, disse ela ao convidado.

Antes do início das gravações do “Jojo Nove e Meia”, a apresentadora e cantora disse à Quem que estava animada com a continuação do projeto: “Eu estou maravilhada. Não posso falar muito ainda, mas teremos muitos convidados bacanas, eu vou seguir sendo muito sincera e falando abertamente com o público, mas deixando o convidado confortável e feliz”.

Após as gravações, cauã Reymond e Jojo Todynho caminham pelo Vidigal (Reprodução/Instagram)

Além da funkeira e ex-participante da “Dança dos Famosos” como apresentadora, o programa do Multishow terá a presença da DJ Taty Zatto, que já é conhecida dos fãs do programa.

“Estou muito feliz e animada para a nova temporada. Trabalhar com Jojo é incrível e eu sou a que mais ri no set de gravação sem dúvidas. Na primeira temporada, já me peguei pedindo desculpas ao diretor por rir tanto e chegar a desconcentrar as pessoas durante a gravação do episódio”, contou a carioca.

A previsão é que a entrevista com Cauã Reymond vá ao ar em outubro deste ano, no canal a cabo Multishow.

