Romances e casamentos: Essas foram as paixões de Jô Soares

Jô Soares foi um dos maiores comunicadores do Brasil, mas além da vida profissional, o carioca também virou notícia por causa de seus relacionamentos amorosos.

O primeiro casamento do apresentador de talk show durou 20 anos (1959/1979) e foi com a atriz Therezinha Millet Austregésilo, com quem teve seu único filho, Rafael Soares (1964/2014). Depois, em 1980, o veterano se casou com a atriz Sílvia Bandeira, doze anos mais nova. A união durou apenas três anos.

Jô Soares ficou famoso por seu bordão "um beijo do gordo" (Reprodução/Globo)

Após o fim de dois casamentos, a vida pessoal de Jô Soares voltou a ser notícia em 1984, quando anunciou o namoro com a atriz Claudia Raia. Dois anos depois, ele apareceu ao lado da atriz Mika Lins e, em 1987, casou-se com a designer gráfica Flávia Junqueira Pedras, que anunciou a morte do apresentador na madrugada desta sexta-feira (05). O casamento de Flávia e Jô chegou ao fim em 1998, durante 19 anos.

A morte de Jô

A morte de Jô Soares foi anunciada na madrugada desta sexta-feira (05). Segundo uma postagem feita por Flávia Pedras, o apresentador e humorista estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A ex-mulher do veterano também informou os fãs e amigos que ele morreu “cercado de amor e cuidados” e que o funeral será restrito aos familiares e amigos.

“Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores Amor eterno, sua, Bitika”, escreveu Flávia.

