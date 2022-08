Protagonista de Rensga Hits! está apaixonada e não esconde de ninguém; entenda

Alice Wegmann, protagonista da série “Rensga Hits!”, está fazendo muito sucesso na pele da cantora sertaneja Raíssa Medeiros e com a boa audiência da produção exibida pelo Globoplay algumas curiosidades começaram a aparecer sobre a vida pessoal da famosa.

Em janeiro deste ano, Alice assumiu nas redes sociais o namoro com Dudu Borges, que é empresário do ramo sertanejo e trabalha nos bastidores da série, que é inspirada na trajetória da cantora Marília Mendonça.

O casal se conheceu antes das gravações, quando a atriz se mudou para Goiânia e decidiu conhecer um pouco da cultura e do sotaque local para compor a personagem. Mas, o match só aconteceu quando Alice foi aprender a cantar e tocar violão.

Voltando às redes sociais, Alice Wegmann segue se declarando ao namorado. Em uma das fotos postadas ela escreveu: “O que era pra ser um encontro totalmente improvável fez desde sempre completo sentido, só pela vontade mútua de fazer dar certo. Entrar no mundo de alguém e deixar alguém entrar no nosso mundo é sempre um desafio, mas com você foi tudo muito simples e tão natural…me mostrando o melhor lado de amar e ser amada - com todo companheirismo, sinceridade, carinho, sensibilidade e um entendimento muito maduro sobre as coisas”.

Alice Wegmann (Raíssa Medeiros) e Lorena Comparato (Gláucia Figueira) são as protagonistas da série "Rensga Hits!" (Gleik Suelbe/Globo)

Em outro trecho, a atriz da série " Rensga Hits!” agradece ao amado por estar disponível em diversos momentos: “Obrigada pelas vezes em que eu te atendo no FaceTime e você já tá no piano tocando pra eu dormir, pelo café que você faz pra gente todo dia de manhã, pela cama mais macia de todo o universo, por acreditar tanto na gente e pela conchinha imbatível. Te admiro e tenho muito orgulho do cara íntegro e brilhante que você é”, escreveu a atriz para o músico.

Vale destacar que Dudu Borges também é compositor de músicas, como os hits “Ai se Eu te Pego”, de Michel Teló, “Chora Me Liga”, de João Bosco & Vinícius, “Escreve Aí”, de Luan Santana, e “Os Anjos Cantam”, da dupla Jorge & Mateus.

