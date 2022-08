‘Pânico 6’ poderá ser ainda mais assustador do que os anteriores; entenda

Com a data de lançamento marcada para 31 de março de 2023, a próxima sequência do terror slasher, ‘Pânico 6′, promete explorar arcos intensos de horror com o ressurgimento do Ghostface. Em entrevista ao US Today, a atriz Melissa Barrera assegurou que o filme será ainda mais assustador.

“Eles nos mantêm de boca fechada por aqui. Tudo o que posso dizer é como me sinto. Não quero dizer a palavra errada, mas esse é o mais assustador. Este sexto filme parece mais aterrorizante e todos nós estamos nos sets filmando algumas das cenas e ficamos tipo: ‘Oh meu Deus, isso é insano’. Acho que as pessoas vão se surpreender”, revelou a atriz.

“Temos a mesma equipe reprisando [seus papeis nos bastidores]. No quinto filme, houve muita pressão [por ser] o primeiro sem o Wes Craven e eles ainda estavam tentando honrá-lo. Agora eles estão colocando um pouco mais de molho nesse e fazer algo que pareça mais com eles”, continuou.

Assista ao trailer de ‘Pânico 5′:

Quem estará na próxima sequência?

Até agora foi confirmada a presença de diversos atores para ‘Pânico 6′. Dentre eles estão: Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Henry Czerny, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra.

Presente na franquia desde o surgimento na década de 90, Courteney Cox seguirá com o papel da jornalista Gale Weathers na trama.

Além da atriz, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding também seguirão em seus papéis.

A direção conta com a mesma equipe de ‘Pânico 5′, com o roteiro de James Vanderbilt e Guy Busick. Em uma tentativa de abandonar os traumas, a sequência abordará o recomeço dos sobreviventes do último ataque do Ghostface. Contudo, uma vez que você fez parte de Woodsboro, a cidade continuará a fazer parte de você.

