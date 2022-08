O que você precisa saber antes de assistir a ‘The Sandman’

Uma das produções mais aguardadas deste ano finalmente chegou ao catálogo da Netflix. ‘The Sandman’ estreou sua primeira temporada nesta sexta, 5, com seus 10 episódios e muitos fãs dos quadrinhos de Neil Gaiman, lançados em 1988, já maratonaram a série.

Mas, se você está perdido e quer saber mais antes de dar um play na série da qual todos estão falando, a gente te explica.

De onde vem a história?

‘The Sandman’ é uma série de fantasia em formato live-action que se inspira nos quadrinhos criados por Neil Gaiman, que também é o criador de clássicos como ‘Coraline’, ‘Good Omens’ e ‘Stardust’. Ele também é o autor da HQ ‘Orquídea Negra’. Gaiman entra na série da Netflix como um dos produtores executivos.

Os quadrinhos de Gaiman foram lançados inicialmente em 1988 e têm um total de 75 edições, tendo sido publicados até 1996 sob o selo da DC Comics, para logo ser publicado pela Vertigo Comics. A série The Sandman foi a primeira e única série de HQ a ganhar o prêmio World Fantasy Award.

Quem é Sandman?

O personagem-título da série é Morpheus e é interpretado por Tom Sturridge. Também chamado de Dream of the Endless, ou simplesmente Dream, trata-se de um personagem que também é um conceito e uma força fundamental do universo.

Dream é uma entidade imortal que incorpora e gerencia amplamente o mundo dos sonhos. Ele também é chamado de Oneiros e muitos outros nomes por muitas outras raças, espécies e culturas ao longo da série Sandman e tem o poder de criar e modificar sonhos e pesadelos, que também são geralmente incorporados como entidades imortais. É responsabilidade do Dream manter o mundo dos sonhos sob controle e em equilíbrio.

Quem é o antagonista?

Um dos personagens que tem um papel bastante significativo na primeira temporada da série da Netflix é Corinthian, que vê no desaparecimento de Dream, no início da trama, como uma oportunidade de se divertir no mundo mortal. Este personagem tem um papel muito mais significativo na série de TV do que nas HQs.

Corinthian é um pesadelo criado por Dream, que se torna desonesto ao não cumprir seu projeto original. Ele tenta se tornar um poder por direito próprio, o que Morpheus não está disposto a tolerar em suas criações.

O que mais você precisa saber