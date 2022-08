‘House of the Dragon’ terá 9 dragões; Saiba quando estreia a série spin off de GOT

'House of the Dragon'. Foto: Divulgação HBO Max

Os fãs de GOT estão em contagem regressiva para a estreia de ‘House of the Dragon’ dia 21 de agosto na HBO e HBO Max. ‘House of the Dragon’ acontecerá no meio do reinado dos Targaryens, cerca de 130 anos após aquela dinastia conquistar Westeros e quase 200 anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’, então não espere ver Ned Stark, Jon Snow ou Robert Baratheon correndo por aí.

Em ‘Game of Thrones’ fomos apresentados a um universo de dragões, espadas, famílias seculares, caminhantes brancos e outras criaturas. Em GOT, os dragões são seres quase míticos, isso porque eles não são vistos até Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ajudar no nascimento de três. A partir deste momento, a trama muda totalmente e o que parecia certo, vira algo totalmente incerto.

Dracarys!

Quem não lembra da cena de Daenerys mandando seu dragão cuspir fogo? Até quem nunca viu a série saberá do que estamos falando, porque foi algo amplamente divulgado nas redes sociais, gerando inclusive diversos memes.

Em ‘House of the Dragon’, os dragões são parte do reino. Um dos showrunners da série, Miguel Sapochnik, disse que embora sejam todos dragões, há algo especial em cada um deles.

“Cada novo dragão tem sua própria personalidade. É isso que está acontecendo agora em nossa última parte da animação, estamos aplicando traços de caráter pessoal a cada um dos dragões. Um deles tem uma perna ruim. Outra é muito mais como uma águia, porque ela é meio neurótica. E outra é como uma vovó rabugenta”, explica Sapochnik.

Conexão com os personagens

Assim como em GOT, ‘House of the Dragon’ apresenta os dragões como criaturas com uma conexão muito forte com seus cavaleiros. “Existe uma conexão muito simbiótica entre o cavaleiro do dragão e o dragão”, explica Matt Smith, que interpreta Daemon na trama.

“Você tem que dominá-lo desde tenra idade, e é uma experiência que desafia a morte tentar domá-lo. Por falta de uma analogia melhor, é um pouco como Avatar”.

Nove dragões inicialmente, mas no total serão dezessete

O showrunner Miguel Sapochnik disse à Empire Magazine que nove, dos 17 dragões de ‘House of the Dragon’, vão aparecer durante a primeira temporada.

Sapochnik também abordou os desafios que a equipe enfrentou para dar vida às feras. Ele disse que um dos maiores obstáculos foi tentar se afastar do icônico modelo Drogon para estabelecer uma variedade de designs diferentes para os dragões titulares na série derivada de ‘Game of Thrones’, já que ele admitiu que eles continuavam voltando à aparência externa do personagem.

Mais sobre ‘House of the Dragon’

A nova série do universo de GOT é baseada na saga ‘Fogo & Sangue’, de George R.R. Martin, que consiste em dois volumes, dos quais apenas um foi publicado até agora e chegará à HBO em 10 episódios.