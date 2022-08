HBO Max vai acabar? CEO da Warner nega que produções originais serão canceladas

Durante a conferência de resultados para acionistas, o CEO da Warner Bros., David Zaslav, anunciou o detalhamento da fusão da empresa com a Discovery+. Segundo ele informou na última quinta-feira, 4, as duas empresas estão se fundindo e se chamarão agora HBO Max e Discovery Plus.

Embora a notícia pareça animadora, muitos assinantes ficaram na dúvida sobre o que acontecerá com o catálogo da HBO Max, inclusive houve especulações de que o cancelamento do filme ‘Batgirl’ tenha a ver com essa mudança.

Entenda

A Warner Bros. é dona de empresas como a HBO, CNN, Cartoon Network e DC. Com a fusão empresarial vem com uma meta: a economia de mais de 3 bilhões de dólares em três anos, de acordo com as informações do Deadline.

É dessa informação, sobre a economia de custos, que circularam boatos na internet fazendo menção a que a HBO max iria acabar. Mas essa informação não foi confirmada.

De acordo com o CEO, o streamer Discovery Plus será lançado nos Estados Unidos até o final deste ano e chega à América Latina e Europa logo depois. Ou seja, é provável que tenhamos Discovery Plus no Brasil em 2024.

Mudanças nos filmes e séries

A mudança, segundo o CEO, “abraçará totalmente os lançamentos de filmes nos cinemas”. David Zaslav disse ainda que a DC permanece no “topo da lista” como marca quando perguntado sobre o arquivamento de ‘Batgirl’, acrescentando que ‘Black Adam’, ‘Shazam! Fury of the Gods’ e ‘The Flash’ permanecem em produção. “Não vamos lançar um filme a menos que acreditemos nele”, disse ele.

Redução de programas originais