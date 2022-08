Entenda o caso de importunação sexual envolvendo a esposa do cantor George Henrique

A esposa do cantor George Henrique, Francine Toaldo, foi vítima de importunação sexual durante um exame íntimo em um hospital de Goiânia, em Goiás. A informação foi confirmada na última quinta-feira (4) pela assessoria do sertanejo.

Segundo comunicado oficial, divulgado no perfil do Instagram do famoso que faz dupla com Rodrigo, o caso aconteceu no ano passado, quando Francine deu entrada no Pronto-Socorro do HCOR (Hospital do Coração) do Estado. Um indivíduo que não faria parte da equipe médica ou da enfermagem da unidade de saúde teria conseguido entrar no ambiente.

O texto esclarece que um boletim de ocorrência foi registrado imediatamente após o ocorrido e que agora o processo contra o hospital corre em segredo de Justiça.

Leia o comunicado na íntegra aqui:

Ainda na rede social, George Henrique agradeceu o carinho dos fãs e defendeu o jornalista Leo Dias, cuja coluna no site “Metrópoles” noticiou o caso na quarta-feira (3).

“Tenho gratidão por tanto apoio! Obrigado a cada um de vocês. Saibam que meu amigo @leodias não fez nada além de noticiar um fato já existente. Ele é um jornalista e esse é seu trabalho. Não nos prejudicou de forma alguma. Pelo contrário. A exposição dos fatos ajuda a tornar maior ainda o alcance da denúncia já que, como vemos diariamente nos noticiários, as mulheres têm sido cada vez mais expostas a diferentes escalas de assédio! E isso precisa ser levado mais a sério!”, escreveu o sertanejo em um comentário do próprio post no Instagram.

Detalhes do crime

A coluna de Leo Dias detalhou que Francine foi recebida pelo médico plantonista na ocasião da importunação sexual, em outubro. O profissional solicitou à enfermeira que realizasse um procedimento para averiguar as possíveis causas das fortes dores que a paciente sentia.

A esposa do sertanejo, então, foi colocada dentro de um box na enfermaria e as cortinas foram fechadas. Minutos depois, a sogra se deparou com um homem que projetava a cabeça para dentro do box para observar Francine, que estava sonolenta por conta da medicação recebida.

Ainda segundo a coluna, o tal home fazia perguntas desconexas à enfermeira que realizava o exame íntimo, que respondia, por sua vez, “não sei moço”, solicitando que o homem se retirasse do local.

Ao perceber a importunação, a sogra de Francine pediu imediatamente ao médico responsável pelo plantão que retirassem o homem do local, já que nem o médico e nem a enfermeira que realizava o procedimento o conheciam.

A sogra seguiu o homem até a porta do hospital e o viu entrando em uma ambulância da empresa COOPERLANCE, como motorista.

LEIA TAMBÉM: