Cara e Coragem: Após ‘pé na bunda’, Alfredo se apaixona por outra personagem

Na novela “Cara e Coragem”, Alfredo, personagem de Carmo Dalla Vecchia, está curado de sua doença, mas ficou abalado ao saber que Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) são apaixonados e seu casamento é uma “mentira”.

Agora, longe da investigação sobre a morte de Clarice (Taís Araujo), o ilustrador da novela da Globo terá seus momentos de melancolia até encontrar um novo amor, que segundo o roteiro será Olívia (Paula Braun).

Se nada mudar, Alfredo não vai brigar pelo amor de Pat e aceitará a decisão dela de acabar com o casamento para viver a paixão que sente pelo personagem vivido por Marcelo Serrado. Depois disso, ele acabará deixando sua casa e decide viver com Milton (Anselmo Vasconcelos), em Paquetá, no Rio de Janeiro, onde acabará conhecendo Olívia (Paula Braun).

Pat (Paolla Oliveira) termina com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) para viver romance com Moa (Marcelo Serrado) em Cara e Coragem (Divulgação/Globo)

Mesmo inconformado com o pedido de separação e ainda apaixonado pela ex-esposa, o ilustrador da novela “Cara e Coragem” vai tentar seguir a vida e acaba se encantando pela beleza e simpatia de Olívia, que é mãe de Lou (Vitória Bohn) e vive um relacionamento às escondidas com o pai de Pat, Joca (Leopoldo Pacheco).

Em cenas que ainda estão por vir, Alfredo surge desenhando a bailarina e fica admirado com os seus traços. Mas, é claro, que a dona da escola de balé vertical não sabe disso. Depois disso, eles vão se esbarrar na padaria de Milton e um clima diferente rola entre os dois e, até mesmo, Enzo (Pablo Sanábio).

Em Cara e Coragem, personagem de Paula Braun vai se apaixonar por Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) (Divulgação/Globo)

Vale destacar que neste momento, Olívia também estará separada de Joca e busca um novo jeito de levar a vida.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

