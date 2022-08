‘Um homem egoísta’, define Dan Stulbach sobre seu personagem em Pantanal

No remake de Pantanal, Dan Stulbach interpreta o deputado Ibraim (João Miguel Júnior/Globo)

Em “Pantanal”, o deputado Ibraim, vivido pelo ator Dan Stulbach, vai atormentar a vida de José Lucas (Irandhir Santos) e toda a família de José Leôncio (Marcos Palmeira), já que ela pode ser usada em suas campanhas políticas.

Segundo o veterano das novelas, o novo personagem do remake é um ser muito inteligente, mas que não usa isso de uma forma muito positiva para a sociedade: “Ele é esperto, capaz, autocentrado. Mas, ao mesmo tempo, é um homem egoísta e que vê o mundo e as pessoas através das lentes da política”.

Dan revela que o público vai perceber que Ibraim escolheu a profissão para satisfazer o seu ego e não mudar a realidade do país e das pessoas: “Ele quer melhorar seu capital, suas relações. É muito vaidoso, insensível ao outro, muito sensível às suas carências. Um homem que sabe articular, charmoso e sabe cativar”, revelou o famoso, ao falar sobre sua estreia na trama.

Dan Stubalch e Marcela Fetter fazem parte da mesma família no remake de Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Sendo pai de Érica (Marcela Fetter), o político chega ao Pantanal acabando com os dias de folga de José Lucas (Irandhir Santos), que decidiu morar na tapera de Juma (Alanis Guillen), mas terá que assumir compromisso com a jornalista, já que o pai dela afirma que ela espera um filho do caminhoneiro e herdeiro de Zé Leôncio.

Mas, tudo não passa de um golpe político, já que Érica é noiva de um político de seu partido e Ibraim acredita que a notícia da traição e da gravidez afetaria sua imagem diante de seus eleitores.

Em Pantanal, Érica (Marcela Fetter) dará o golpe em José Lucas (Irandhir Santos) (João Miguel Júnior/Globo)

Com tanta malandragem, Dan Stulbach contou como foi criar o deputado: “Uma das coisas mais interessantes de fazer um personagem assim é deixar suas críticas de lado. Fazer com que ele não tenha culpa de seus defeitos, que ele chegue inteiro, forte, cativante, ambíguo para quem ver. Porque aí sim o público vai ter seu juízo sobre o que ele faz”.

Ainda falando sobre política, Dan conta que foi recebido pelo prefeito da novela de Bruno Luperi. Segundo o famoso, que já esteve em outras produções da Globo, o ator Marcos Palmeira fez as honras de sua chegada: “Eu fui muito bem recebido e eu brinco que fui recebido pelo prefeito, que é o Marquinhos Palmeira, com quem fiz ‘Esperança’. Reencontrei também a Dira Paes e a Isabel Teixeira, com quem fiz temporada de teatro”.

